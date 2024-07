Tiktoker com doença rara, Bella Brave, morre aos 10 anos: 'Garota corajosa'

Isabella Thomson ou Bella Brave, como ficou conhecida através do TikTok, compartilhava ao lado da mãe os desafios de ser portadora de uma doença rara

Morreu no último domingo (14), a tiktoker mirim Bella Brave, aos 10 anos. A notícia foi dada aos seguidores da menina pela mãe dela no perfil oficial da meninas nas redes, administrado por ela. Bella era conhecida nas redes, em especial no TikTok, pela personalidade vibrante e por compartilhar os desafios de se conviver com a Doença de Hirchsprung, somada a imunodeficiência combinada grave.

"Nossa garota corajoda deixou seu legado na terra de dancinhas douradas no dia 14 de ulho às 16h19. Bella se foi pacificamente nos nossos braços. Por favor, compartilhem o nome dela, as memórias e sua coragem. Por favor, compartilhem também como ela os tocou em vida e os deu coragem. Bella gostaria que se lembrassem: 'Deus é amor. Seja corajoso, nunca é tarde para tentar algo'", escreveu a mãe da menina nas redes.

A doença de Hirchsprung e a imunodeficiência

Por causa das doenças com as quais foram diagnosticada ainda criança, Bella tinha um corpo frágil, o que fez com que ela não crecesse muito ao longo da vida e tivesse a aparência semelhante a de um bebê. Antes de morrer, a menina foi colocada em coma induzido para que não sentisse tanto os efeitos de uma infecção viral nos pulmões.

Em entrevista a revista People, a mãe de Bella, Kyla, lamentou a morte da menina e contou que ela já havia passado por um trauma médico antes da morte. Em agosto de 2023, Bella passou por um transplante no intestino, mas conseguiu se recuperar, porém, a família pensava que seria a última internação: "Ela passou por essa recuperção mais rápido do que qualquer criança com transplante de intestino. Pôde até ficar livre do hospital", disse a mãe.

Ainda que fosse conhecida e muito amada pelo público, o informações sobre o funeral da menina não foram reveladas pela mãe: "Ela não tinha medo. Em tudo o que ela enfrentava, eu não via medo nela", pontuou Kyla.