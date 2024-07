Graciele Lacerda exibe fotos do ensaio de gestante

Grávida do primeiro filho com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda encantou seguidores com os primeiros cliques do ensaio de gestante

Graciele Lacerda encantou seguidores com os primeiros cliques do seu ensaio de gestante, nesta sexta-feira (12). Ao lado do marido, Zezé Di Camargo, a influenciadora mostrou algumas fotos que tirou antes de anunciar a gestação publicamente e já se mostrou ansiosa pela chegada do herdeiro. É o primeiro filho do casamento entre a criadora de conteúdo e o cantor.

"Aos poucos vou compartilhando com vocês esse ensaio lindo que fizemos! Amor que transborda", avisou a influenciadora, dando indícios de que ainda há mais fotos a serem compartilhadas com os fãs. Nas imagens, Graciele e Zezé aparecem segurando sapatinhos e um registro ultrassom, enquanto estão abraçados.

Nos comentários, fãs elogiaram o casal e deram as boas-vindas ao bebê: "Que venha com muita saúde", escreveu uma seguidora. "Que bênção, Graci. Agora você vai ter seu tão sonhado bebê", pontuou a outra, relembrando que Graciele já havia dito em outras ocasiões que queria ser mãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

O anúncio da gestação foi feito através de um vídeo emotivo do casal, que classificou a chegada do bebê como "um milagre":

"Estou grávida! Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor pra nós e que o tempo dele é perfeito. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito empolgada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando em algo lindo para você e, no tempo certo, você verá a graça em sua vida", disse a influenciadora em um trecho da produção.

Wanessa Camargo se pronuncia sobre chegada do bebê

Além do novo herdeiro, Zezé já é pai de três, sendo eles: Wanessa Camargo, Camila Camargo, Igor Camargo, frutos do relacionamento do cantor com Zilu Godoy.

Como a única herdeira de vida pública do artista, Wanessa se pronunciou sobre o anúncio: "Que benção! Que Deus ilumine esse novo ciclo em suas vidas! Viva!", escreveu a primogênita.