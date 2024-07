Filha de Wesley Safadão tem festão com tema delicado; veja as fotos

Na fazenda, filha de Wesley Safadão com Thyane Dantas, Ysis, tem festa chique com decoração candy color e detalhes clássicos para seus 10 anos

A filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Ysis, completou 10 anos neste domingo, 14, e ganhou uma grande festa na fazenda. Desde o amanhecer, a data foi celebrada, primeiramente, com um café da manhã luxuoso e cheio de itens personalizados.

Para a primeira refeição do dia, a garota teve uma grande mesa montada com várias louças delicadas. Os doces tinham seu nome gravado e ela soprou as velinhas. Depois, a herdeira do artista teve uma grande festa com muita diversão e mais decoração luxuosa.

Seguindo o tema candy color, de cores claras, local foi todo decorado e a mesa principal foi montada com diversos tipos de doces. Inclusive, o bolo seguiu a tendência vintage e Ysis surgiu toda estilosa para o mometno com um vestido lilás, ornando com tudo.

Em sua rede social, Wesley Safadão compartilhou diversas fotos de sua herdeira mais velha com Thyane Dantas, com quem tem Dom, de 5 anos. Os cliques chamaram a atenção dos internautas pela forte semelhança da menina com a mãe tanto na aparência quanto no estilo.

Além do casal com a influenciadora, o cantor é pai de Yhudy Lima, de 13 anos, do casamento vivido com a ex-A Fazenda Mileide Mihaile. Nos últimos dias, o famoso encantou ao mostrar como está sendo as férias com os herdeiros.

Veja as fotos do aniversário da filha de Wesley Safadão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wesley Safadão (@wesleysafadao)

Filha de Wesley Safadão impressiona ao traduzir a mãe em inglês

A filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Ysis Dantas, de 9 anos, impressionou ao fazer uma aparição na rede social da mãe. Nos últimos dias, a herdeira mais velha da esposa do cantor gravou um vídeo ao lado da influenciadora e chamou a atenção com sua inteligência.

Mais uma vez, a garota surpreendeu com sua habilidade em falar em inglês perfeitamente. Após fazer uma apresentação na escola na língua,Ysis apareceu traduzindo a fala de Thyane. Enquanto a mãe falava o versículo da Bíblia em português, a menina foi passando para a língua estrangeira. Veja o vídeo aqui.