Rafaella Justus diz que não terá príncipe e nem dança das 15 em sua festa

Ao lado da madrasta, Ana Paula Siebert, Rafaella Justus diz novos detalhes de sua grande festa de 15 anos; veja o que ela já decidiu

Faltando poucas semanas para sua grande festa de 15 anos, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, revelou novos detalhes do evento. Ao lado da madrasta, a influenciadora Ana Paula Siebert, a adolescente contou algumas coisas que já decidiu.

A herdeira da apresentadora com o empresário então contou que já escolheu seus três vestidos, cores deles e quais serão as duas atrações que animarão o grande dia. A esposa de Roberto Justus então comentou que agora poderá escolher a cor de sua roupa depois da enteada e Ticiane Pinheiro decidirem. Em seguida, elas contaram qual será a cor da decoração e que não haverá príncipe e danças das 15.

"Tons de rosa, tudo rosa", falou a aniversariante sobre a decoração. Ana Paula Siebert então explicou sobre seu vestido. "Na verdade, tava esperando a Rafa escolher a cor dela, a Tici escolher a cor dela pra eu escolher uma cor que não seja exatamente igual a delas, mas eu vou tá meio combinando pra tá bem nas fotos", contou a loira.

Apesar de ter escolhido 15 amigas para o momento, Rafa Justus explicou que não terá dança das meninas. "Mas, as 15 não vão dançar lá na cerimônia, porque to com preguiça de fazer dança", disse ela. "Não vai ter príncipe, quase escolhi um príncipe, mas eu desisti de última hora", falou sobre preferir ficar no momento apenas com familiares por não ter um namorado ou um amigo de grande consideração.

Apesar de não ter essas danças na sua festa, a jovem terá com o pai, o irmão, o padrasto, o jornalista Cesar Tralli, e o avô. "Então vão ter as valsas, só não vai ter o príncipe porque eu decidi", disse sobre continuar com a tradição com a família.

Passando as férias com o pai nos EUA, Rafaella Justus nos últimos dias impressionou ao surgir com um look de cerca de R$ 30 mil para curtir um dia na Disney.

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.