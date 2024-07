Rosa Escobar e Dra. Clara D'Agosto Basso lideram humanização na MAPE Medicina e Segurança do Trabalho

A MAPE Medicina e Segurança do Trabalho, com 20 anos de experiência no mercado, destaca-se pela abordagem humanizada, liderada pelas cofundadoras, a empresária Rosa Escobar e a médica do trabalho DClara'Agosto Basso (CRM - SP 99334). A empresa se destaca por realizar os exames em um único local.

“Nosso diferencial está em vender laudos, oferecendo uma gestão completa e integrada. Vendemos o que o cliente solicita, mas entregamos o que ele realmente precisa. Nossos serviços abrangem desde segurança do trabalho e medicina ocupacional, até treinamentos EAD e presenciais. Enfrentamos diversos desafios, especialmente em relação à administração dos riscos. As organizações estão se adaptando ao novo cenário, onde tudo é digital e há cruzamento de informações”, conta Rosa.

"Nosso maior desafio é a conscientização. Com a implementação do e-social, encontramos mais espaço para demonstrar nossa importância, indo além da simples comercialização de documentos e focando na coordenação integrada. Acredito que minha maior habilidade seja resolver problemas. Isso é essencial, pois enfrento desafios constantes diariamente", completa.

Já Clara traz um olhar clínico para o ambiente. “Sou bastante detalhista, o que é fundamental para mantermos a qualidade. Corrijo e reviso cada papel assinado, garantindo nossa integridade e precisão", afirma.

Um dos grandes diferenciais da MAPE é a realização de todos os exames ocupacionais no mesmo local, evitando que os funcionários precisem se deslocar para diversos lugares, o que traz grande praticidade e eficiência. Além disso, a empresa possui uma plataforma de cursos à distância, que facilita a capacitação dos profissionais sem comprometer a produtividade.

“Estamos lançando um novo produto, que visa abrir as portas de nossa marca, para capacitar e auxiliar os trabalhadores a empreender e montar seu próprio negócio, sejam eles técnicos, engenheiros ou médicos, proporcionando prática e experiência em campo”, finaliza.

