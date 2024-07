Cantor gospel Theo Rúbia lança single inédito: Maná

O segundo lançamento do novo DVD do cantor Theo Rúbia, Maná, já está disponível em todas as plataformas digitais, junto ao seu respectivo clipe. Focado na adoração vertical e diversidade musical, o novo projeto foi gravado em Presidente Prudente, SP.

“A palavra maná trata-se de uma expressão muito usada pelo povo de Israel no deserto e significa ‘o que é isso?’. É composta por Priscilla de Paula e relata um importante momento histórico vívido pelos israelitas nas escrituras sagradas, no texto de Êxodo, onde Moisés liderou o povo de Deus em uma longa caminhada pelo deserto até a terra prometida”, conta.

Durante esse percurso, presenciaram manifestações do poder de Deus, com isso, a canção traz um convite para que as pessoas também vivam nesta terra os seus milagres e provem da sua bondade mediante uma vida de rendição.



“Diante das provisões e milagres que Ele tem realizado em minha vida, eu tenho declarado: maná! Isso se trata de algo profético e quero que, ao ouvir essa música, todos declarem isso com fé”, diz.

Theo diz qual impacto deseja gerar nos que o escutam. “Meu objetivo é que o coração de cada ouvinte se encha de esperança, que possam se espantar com o que vai acontecer de maneira positiva em sua jornada”, conclui.

Sobre o artista

Nascido em Rancharia, SP, Theo é cantor, compositor, multi-instrumentista e pastor. Filho e neto de pastores, apaixonou-se pela música na infância, com o incentivo de sua mãe, que sempre o levava aos ensaios do ministério de louvor. Começou a cantar aos 9 anos e, desde então, desempenha com amor seu ministério, indo muito além das igrejas locais. Suas canções têm alcançado vidas por todo o Brasil e outros países em que esteve, como Argentina e Estados Unidos.

Ele acumula números surpreendentes nos streamings, sendo mais de 140 milhões de reproduções nas plataformas e 2.3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. No YouTube, totaliza 206 milhões de visualizações e mais de meio milhão de inscritos. Nas redes sociais, seu público o acompanha, somando quase 400 mil seguidores.

Confira ao videoclipe de Maná:https://youtu.be/VCbL3k56aBY?si=Ce-zSlg3HqJRHmja