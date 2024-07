Dra. Jaqueline Belvis de Moraes busca atendimento humanizado a clientes

Desde os 15 anos de idade, a advogada Jaqueline Belvis de Moraes iniciou sua trajetória trabalhando em um escritório e atendendo pessoas em vias de aposentadoria e com deficiência. Essa experiência precoce, aliada a uma boa comunicação, moldou sua vocação. Aos 18, ingressou na faculdade, especializando-se em direito previdenciário e médico.

Atualmente, já com 25 anos de carreira, se consolidou como uma referência, atuando ao lado de seu marido, João Marcelo de Moraes, especialista em direito previdenciário e do trabalho. Juntos, dirigem o Belvis & Moraes Sociedade de Advogados, em Santo André, São Paulo.

“Nossa filosofia é marcada pela humanização. Acreditamos que a relação entre advogado e cliente deve ser baseada na confiança e no respeito. Eu pergunto o que esperam em relação à aposentadoria, se estão com pressa e por quê. Assim, consigo entender melhor sua situação e oferecer um atendimento mais eficaz e empático. É importante ouvi-los, especialmente aqueles em situações de vulnerabilidade. Lidamos com indivíduos socialmente fragilizados. Eles precisam ser ouvidos, independentemente do resultado", afirma.

Sua experiência pessoal também influencia na prática profissional. Mãe de dois filhos, sendo um deles, Murilo, diagnosticado com espectro autista, ela aprofundou seu conhecimento jurídico nas áreas social e médica. "Entendi o quanto poderia ajudar recebendo pais, mães e os próprios pacientes, e isso ampliou minha visão sobre as necessidades deles. Somos conhecidos por ter um serviço acolhedor e humanizado. A equipe, composta por profissionais experientes, garante que cada um receba tratamento personalizado”, conta.

O escritório expandiu sua atuação para direito médico auxiliando os pacientes em casos relacionados a tratamentos, medicamentos e também prestando serviços a clinicas e hospitais. No setor do trabalho, representa os empregados e empresas com assistência personalizada.

"Percebi o dever de argumentar melhor sobre certos temas, o que me levou a conhecer vários profissionais da saúde e ampliar meu conhecimento. Foram muitos desafios enfrentados ao longo da minha carreira, tais como as frequentes mudanças na legislação, reflete.

Com planos de continuar crescendo, Jaqueline e seus colaboradores da Belvis & Moraes Sociedade de Advogados mantêm o compromisso de oferecer uma abordagem de excelência e humanizada. "Nosso objetivo é entender e atender às demandas individuais, sempre com empatia e dedicação", conclui.

Site:https://belvismoraes.adv.br