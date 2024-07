Angelina Jolie irrita Brad Pitt ao fazer exigência em processo

Angelina Jolie exige que o seu ex-marido, o ator, Brad Pitt dê acesso aos seus e-mails pessoais durante processo de divórcio

Em um novo momento do conturbado processo de divórcio entre Angelina Jolie e Brad Pitt, o ator se mostra irritado com a exigência da atriz em ter acesso aos seus e-mails pessoais. Os dois disputam judicialmente a venda da vinícola francesa Chateau Miraval.

De acordo com a revista InTouch Weekly, os advogados do astro de Hollywood classificaram o pedido de Jolie na Justiça dos EUA como “abrangente e intrusiva”. Os atores compraram a vinícola Château Miraval em 2008, onde posteriormente celebraram a união, em 2014.

O espaço reúne uma mansão de 35 quartos e um enorme vinhedo que produz uvas de um lucrativo negócio de vinhos. Quando ainda estavam casados, os dois teriam prometido não vender o lugar sem o consentimento do outro, mas com o divórcio, a atriz acabou vendendo sua parte para o bilionário russo Yuri Shefler.

Uma fonte próxima aos dois, apontou a revista People que o ex-casal segue discutindo os interesses e direitos sobre as posses conquistadas enquanto eram casados, o que diz respeito, principalmente, à vinícola da família, na França.

"Os dois lados estão conversando, mas isso ainda não acabou", pontuou a fonte ao portal. A discussão sobre a vinícola do casal se refere a uma suposta inconsistência na venda de uma parte da posse. Brad Pitt não estaria ciente do negócio realizado pela ex-esposa, o que ocasionou um processo contra Angelina.

Vale lembrar que na briga judicial armada pelos atores, a defesa de Angelina acusou Brad de ser violento com a família, resgatando uma briga entre os dois no avião da família, que teria sido a gota d'agua para o fim do casamento. Ainda segundo a equipe jurídica, o artista teria gritado com a ex-esposa e sacudido ela algumas vezes.

Brad Pitt quer fortalecer laços com a filha

Após Shiloh completar 18 anos, fontes próximas a Brad Pitt revelaram ao Daily Mail que o ator tinha um plano para ficar mais perto da filha, apontando que com a maioridade, ela poderia decidir se quer ou não se aproximar dele. O ator parte do princípio de que foi Angelina que limitou o contato dos filhos com ele, mas estaria aberto a respeitar a decisão e espaço da jovem.