Brad Pitt tem plano para arrumar relação com filha, Shiloh, em meio à mudança de sobrenome

Shiloh, que acaba de completar 18 anos, procurou um advogado para defendê-la na justiça; ela teria aberto um pedido para retirar o sobrenome do pai

Brad Pitt está disposto a fortalecer seu relacionamento com Shiloh Jolie-Pitt, sua filha com Angelina Jolie. Uma fonte do Daily Mail revelou que o astro de Hollywood deseja consertar o vínculo quebrado com a jovem, agora que ela completou 18 anos e está livre para tomar as próprias decisões sobre o tempo que passam juntos.

As informações sobre o desejo de Brad em se reaproximar da filha chegam em meio às notícias de que ela teria aberto um pedido para retirar legalmente o sobrenome do pai. Porém mesmo assim o astro estaria confiante: “Agora que a Shiloh tem 18 anos, ela pode decidir por si mesma sobre como deseja que seu relacionamento com o pai se desenvolva”, contou o informante.

A fonte ainda afirma que desde que Brad e Angelina se separaram, a atriz garantiu que os filhos tivessem um "envolvimento limitado" com o pai. “Ainda é assim com os menores de idade, mas com Shiloh não é mais uma escolha de Angie. Se Shiloh decidir ter contato limitado com o pai, a decisão é dela”, explicou o insider. E qualquer decisão da jovem, o astro continuaria “amando incondicionalmente" a filha.

“A diferença entre agora e [alguns] dias atrás [antes de seu aniversário) é que Shiloh faz a escolha. Todos estão confiantes de que irão, com o tempo, consertar o vínculo que foi quebrado pelo divórcio. Manter Shiloh longe de Brad não é mais uma opção para Angelina”, completou.

Outro informante afirmou ao veículo que Brad "nunca desistiria” de seus deveres de pai e "sempre" estará a apenas um telefonema de distância, caso seus filhos queiram. "Essa é apenas a maturidade que ele tem dentro de si e o cara que Brad é e sempre foi. À medida que as crianças crescem e são capazes de tomar mais decisões por si mesmas, seja Shiloh ou qualquer outro… ele entende que elas são adultas e podem decidir o que querem fazer”, explicou.

Para o astro, a prioridade é permanecer ao lado dos filhos, não importa com quantos anos esteja. "Angie pode fazê-los pensar de forma diferente, mas a verdade é que Brad sempre quer que eles saibam que ele os protege. A verdade sempre parece encontrar uma maneira de se colocar na linha de frente", declarou a fonte.

"Brad nunca vai se arrepender, então, quando estiver com 70, 80 ou 90 anos, ele sempre adorará ver seus filhos e ter uma relação com eles. Ele adoraria que Shiloh começasse a tomar as próprias decisões e que ele estivesse envolvido no futuro dele. Ele só precisará ver o que acontecerá agora e torcer pelo melhor ", finalizou o segundo insider.

Vale lembrar que Shiloh, não é a primeira dos seis filhos do ex-casal a decidir abandonar o sobrenome "Pitt". Em novembro do ano passado, a primogênita de Brad e Angelina, Zahara, se apresentou em um evento da faculdade apenas como "Zahara Marley Jolie".

A terceira filha a decidir usar apenas o sobrenome "Jolie" foi Vivienne. Segundo a revista People, a notícia teria sido comprovada nos créditos da peça "The Outsiders", produzida por Angelina na Broadway. A adolescente de 15 anos, que estuda teatro e ajudou a mãe a produzir o musical, foi citada somente como "Vivienne Jolie" ao invés de "Vivienne Jolie-Pitt", como era chamada até então.

As mudanças nos nomes das jovens ocorrem após diversos relatos sobre a tensão no relacionamento de Brad com seus filhos.