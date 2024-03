Brad Pitt abre mão de ter guarda conjunta dos filhos, revela jornal

Depois da decisão de Brad Pitt guerra judicial com Angelina Jolie está perto do fim afirma jornal; O processo de divórcio foi iniciado ainda em 2016

Brad Pitt desistiu de ter a guarda conjunta dos filhos com Angelina Jolie, e o processo de divórcio que foi iniciado ainda em 2016 pode finalmente chegar ao fim. As informações foram reveladas pelo Daily Mail nesta quinta-feira, 28.

O astro de Hollywood solicitava uma divisão 50/50 em relação aos seis filhos, mas agora não contesta mais o assunto. Com isso, Angelina Jolie terá a guarda principal dos jovens, e Brad Pitt poderá visitá-los e recebê-los de acordo com as regras determinadas.

Um fator importante nessa decisão foi a idade dos filhos atualmente, já que apenas Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne são menores. Acredita-se, ainda, que os filhos mais velhos — Maddox, Pax, e Zahara, tenham relacionamento difícil com Brad; e como adultos não fazem parte de acordo de custódia.

Shiloh, inclusive, decidiu que vai morar com o pai, noticiou a revista In Touch recentemente. Segundo as fontes da imprensa internacional, a jovem possui um ótimo relacionamento com a mãe, mas quer novos ares. Um dos contatos da publicação relatou que Brad ficou “extasiado” quando a filha lhe contou sua decisão.

Além da guarda dos filhos, uma das últimas resoluções do divórcio dizia respeito à vinícola francesa Château Miraval, comprada por eles em 2008. No processo, Brad reclamava que Angelina não poderia ter vendido a parte dela sem consultá-lo; a justiça dos EUA, no entanto, deu razão à atriz recentemente.

Ao longo da batalha judicial, Angelina acusou o ex-marido de agressão. Um incidente em um avião em 2016, quando Brad teria partido para agressões físicas e verbais contra a então esposa e os filhos, teria sido a gota d'água.

Os atores deram início ao seu relacionamento em 2006, trocaram alianças em 2014 e se separaram em 2016; desde então, amargam o processo turbulento de divórcio.

Nesta semana, a revista In Touch comunicou que a filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh, teria comunicado a famosa sobre sua vontade de morar com o pai. Desde então, os fãs da atriz andam preocupados com sua saúde mental. De acordo com fontes, Angelina não ficou muito satisfeita com a decisão da filha, mas deu seu apoio à escolha feita pela adolescente.