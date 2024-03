Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie decide ir morar com o pai

Revista norte-americana informa que filha de Brad Pitt e Angelina Jolie decidiu se mudar para a casa do pai

O ator Brad Pitt está radiante com uma decisão de sua filha Shiloh, fruto do casamento com Angelina Jolie. A menina de 17 anos decidiu se mudar para a casa do pai depois de morar com a mãe por vários anos.

De acordo com a revista In Touch, a mudança deverá acontecer em breve e a jovem vai morar com o pai na mansão dele em Los Feliz, que é avaliada em US$ 8,3 milhões. “Shiloh não está infeliz com Angelina, mas ela fará 18 anos em breve e quer agitar a vida. Além disso, ela adora Brad e sempre foi a filhinha do papai. Brad ficou em êxtase quando Shiloh tomou a decisão”, disse uma fonte da publicação.

Angelina Jolie não teria ficado nada feliz com a decisão da filha, já que ela lutou pela guarda dos filhos quando se separou do ex-marido há cerca de oito anos. Apesar da mudança para a casa do pai, Shiloh vai continuar morando perto da mãe e poderá ir lá quando quiser para visitá-la.

Vale lembrar que Brad Pitt e Angelina Jolie tiveram seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.

Angelina Jolie detona juiz de custódia em briga judicial pela guarda dos filhos

A briga entre Angelina Jolie e Brad Pitt continua. Mesmo após concluir o divórcio, a atriz parece ter questões que a incomodam, em especial, em relação à guarda dos filhos. Uma fonte ligada a Angelina revelou que ela chegou a chamar o juiz do caso de "corrupto e parcial". A informação foi divulgada no New York Post.

Em maio de 2021, o juiz John W. Ouderkirk chegou a estabelecer que os artistas compartilhassem a guarda dos filhos, com 50% do tempo para cada.

No entanto, o juiz foi afastado do caso e a decisão foi revogada. Os advogados de Angelina o acusam de ter uma relação com os defensores do ator. Isso porque, no ano de 2014, ele foi contratado pelos representantes de Pitt para oficializar o casamento dos dois.

O New York Post teve acesso a um documento enviado por Angelina Jolie ao Governador da Califórnia, Gavin Newson. Na carta, a atriz pede a aprovação da "Piqui's Law", um projeto de lei que pede o treinamento de juízes para casos sobre violência doméstica. O insider acredita que esta seja uma reação da atriz às injustiças sofridas por ela na Justiça.

"Isso é pessoal para ela e por um bom motivo", disse uma fonte próxima a atriz ao The Post. "Veja o que ela enfrentou de um juiz tendencioso que foi destituído pelo tribunal de apelação por suas negociações financeiras corruptas e secretas com a equipe de Brad Pitt, que violaram a ética judicial no caso de sua família, e que se recusou a revisar as evidências de violência doméstica", afirmou a fonte. Confira!