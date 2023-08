Quem são os filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt? Veja fotos recentes dos 6 herdeiros do ex-casal

Veja as fotos mais recentes dos seis filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt, que acabam de assinar o divórcio

Sete anos após a separação, Angelina Jolie e Brad Pitt finalmente assinaram os papeis do divórcio ao entrarem em um acordo na justiça. Ao longo dos anos, eles disputaram a guarda dos seis filhos e também uma vinícola que compraram juntos. Que tal relembrar quem são os seis filhos do casal?

Durante os 11 anos que ficaram juntos, Angelina e Brad adotaram 3 filhos e tiveram outros 3 filhos biológicos. Os dois são pais de Maddox, de 22 anos, Pax, de 19 anos, Zahara, de 18 anos, Shiloh, de 17 anos, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 15 anos (idades em 2023) .

Saiba mais sobre os filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt:

Maddox é o filho mais velho de Angelina Jolie e foi adotado por ela em 2022, antes de sua união com Pitt. Ele nasceu no Camboja, que foi onde ela gravou o filme Lara Croft: Tomb Raider.

Em 2005, Jolie namorava com Pitt quando adotou Zahara, que tinha apenas 6 meses de vida, na Etiópia. Quando a atriz adotou a menina, ela acreditava que a mãe biológica estava morta, mas ela apareceu anos depois e todos acharam que ela poderia pedir a guarda da menina. Porém, a mãe biológica de Zahara disse que estava feliz pela nova família da filha.

Em 2006, Pitt e Jolie tiveram a primeira filha biológica, Shiloh, que nasceu na Namíbia. As primeiras fotos da menina foram vendidas para as revistas People e Hello pelo valor de 7 milhões de dólares, que foram doados para a caridade. Durante o seu crescimento, Shiloh gostava de ser chamada de John e usava roupas masculinas.

Em 2007, o ex-casal adotou mais um menino, Pax, que nasceu no Vietnã. No ano seguinte, em 2008, eles tiveram os gêmeos Knox e Vivienne. Inclusive, Vivienne fez uma participação no filme Malévola quando era criança.

Veja as fotos mais recentes dos seis filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt:

Angelina Jolie e Maddox em abril de 2023 - Foto: Getty Images

Angelina Jolie e Zahara em foto de fevereiro de 2022 - Foto: Getty Images

Shiloh em foto de novembro de 2021 - Foto: Getty Images

Angelina Jolie com Shiloh, Zahara, Vivienne, Pax e Knox em outubro de 2021 - Foto: Getty Images

Angelina Jolie com Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara e Maddox em fevereiro de 2019 - Foto: Getty Images