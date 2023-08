Angelina Jolie e Brad Pitt oficializam o divórcio após sete anos de batalha na justiça

Acabou! Depois de seis anos de disputa, Angelina Jolie e Brad Pitt assinam os papeis do divórcio, diz site

A atriz Angelina Jolie e o ator Brad Pitt estão oficialmente divorciados, informou o site In Touch Weekly. De acordo com a publicação, eles assinaram os papeis da separação na justiça após sete anos de batalha. “O divórcio é definitivo”, disse uma fonte.

O divórcio saiu após eles entrarem em um acordo sobre a venda da vinícola deles. “Eles gastaram muito dinheiro nessas batalhas legais, incluindo a luta pela custódia, e Angelina poderia ter falido. Então é inteligante reduzir suas perdas. É uma grande vitória para Brad”, informou a fonte.

Vale lembrar que a separação deles foi longa e muito discutida. Eles ficaram casados por 11 anos e tiveram seis filhos: Maddox, de 22 anos, Pax, de 19 anos, Zahara, de 18 anos, Shiloh, de 17 anos, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 15 anos. A separação aconteceu após uma briga durante a viagem em um jatinho particular em setembro de 2016, na qual a atriz acusou o marido de brigar com ela e os filhos após beber demais.

A vinícola Miraval foi o grande impasse entre o ex-casal nos últimos anos. Ela disse que não queria continuar com o negócio e Brad queria comprar a parte dela, mas uma cláusula sobre depreciação causou um impasse. Pouco depois, a atriz teria vendido sua parte para uma empresa e ele entrou na justiça para impedir a venda. Assim, ela teria decidido entrar em um acordo no divórcio para encerrar de vez esse capítulo de sua vida.

Novos namorados? Angelina Jolie e Brad Pitt já superaram o divórcio

No mês de janeiro deste ano, o casal polêmico de Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt, mostrou que apesar do processo sobre a guarda dos filhos, os dois já seguiram em frente com suas vidas amorosas!

Brad Pitt foi visto com empresária do ramo de joias, Ines de Ramon, em um resort de Cabo San Lucas, no México. Romântico, não é mesmo? Os dois foram vistos em alguns restaurantes shows e até onde se sabe, passaram até o ano novo juntos.

Já Angelina foi vista com o ator Paul Mescal, na cidade de Londres, porém não se sabe ainda se é algo sério ou não. O encontro aconteceu alguns dias após Paul "terminar" seu relacionamento com a cantora Phoebe Bridgers.