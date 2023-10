Angelina Jolie detona juiz de custódia em briga judicial pela guarda dos filhos com Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt são pais de seis filhos; o divórcio foi anunciado em 2016

A briga entre Angelina Jolie e Brad Pitt continua. Mesmo após concluir o divórcio, a atriz parece ter questões que a incomodam, em especial, em relação à guarda dos filhos. Uma fonte ligada a Angelina revelou que ela chegou a chamar o juiz do caso de "corrupto e parcial". A informação foi divulgada no New York Post.

Em maio de 2021, o juiz John W. Ouderkirk chegou a estabelecer que os artistas compartilhassem a guarda dos filhos, com 50% do tempo para cada.

No entanto, o juiz foi afastado do caso e a decisão foi revogada. Os advogados de Angelina o acusam de ter uma relação com os defensores do ator. Isso porque, no ano de 2014, ele foi contratado pelos representantes de Pitt para oficializar o casamento dos dois.

O New York Post teve acesso a um documento enviado por Angelina Jolie ao Governador da Califórnia, Gavin Newson. Na carta, a atriz pede a aprovação da "Piqui's Law", um projeto de lei que pede o treinamento de juízes para casos sobre violência doméstica. O insider acredita que esta seja uma reação da atriz às injustiças sofridas por ela na Justiça.

“Isso é pessoal para ela e por um bom motivo”, disse uma fonte próxima a atriz ao The Post. “Veja o que ela enfrentou de um juiz tendencioso que foi destituído pelo tribunal de apelação por suas negociações financeiras corruptas e secretas com a equipe de Brad Pitt, que violaram a ética judicial no caso de sua família, e que se recusou a revisar as evidências de violência doméstica", afirmou a fonte.

“Não é nenhuma surpresa que ela tenha abordado esta questão específica. Toda a sua família é vítima de uma falha no sistema. Ela tem lutado em particular por sua família e publicamente por outras famílias há anos", continuou.

Angelina Jolie também afirma que o juiz Ouderkik negou aos filhos a oportunidade de testemunhas no caso, mesmo que a lei na Califórnia permita que adolescentes de 14 anos para cima possa fazê-lo. O casal tem seis filhos - Maddox, 22, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 17, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 15.

O “Piqui’s Law” foi batizado em homenagem a um menino de cinco anos assassinado pelo pai em 2017. Ele pede também que crianças vítimas de abuso sejam separadas dos pais com histórico de práticas violentas. Vale lembrar que Angelina Jolie disse em processo que Brad Pitt agrediu ela e os filhos durante um voo entre a França e os Estados Unidos.

Angelina Jolie e Brad Pitt começaram o relacionamento em 2004, se casaram em 2014 e se divorciaram em 2016. Desde o anúncio da separação, o ex-casal tem trocado farpas públicas e brigas judiciais intensas, tanto pelos bens quanto pela guarda dos filhos.