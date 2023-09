7 anos depois, Angelina Jolie abre o coração e fala sobre vida após separação de Brad Pitt

Em recente entrevista, Angelina falou sobre como o divórcio turbulento de anos impactou toda a sua família

Angelina Jolie abriu o coração e falou pela primeira vez sobre as dificuldades que enfrentou após o turbulento divórcio de Brad Pitt. A estrela ainda mencionou como teve que lidar especialmente com a maternidade depois da separação. Em entrevista recente à Vogue norte-americana, Jolie admitiu que ser mãe solteira a “salvou” de ir para lugares “muito mais sombrios”.

“Eu tinha 26 anos quando me tornei mãe. Toda a minha vida mudou. Ter filhos me salvou – e me ensinou a estar neste mundo de forma diferente. Acho que, recentemente, eu teria afundado de uma forma muito mais sombria se não quisesse viver para eles. Eles são melhores do que eu, porque você quer que seus filhos sejam", explicou.

Os atores, que anunciaram o divórcio em 2016 após 12 anos juntos, tem seis filhos juntos: Maddox, de 22 anos, Pax, de 19, Zahara, de 18, Shiloh, de 17, e os gêmeos Vivienne e Knox, de 15.

Na entrevista, a atriz admitiu que tem se sentido “um pouco deprimida” desde que a sua vida mudou bruscamente com a separação. “Ainda estou entendendo quem sou aos 48 anos. Acho que estou em transição como pessoa. Não sinto que sou eu mesma há uma década”, disse, acrescentando que o divórcio impactou toda a sua família.

“Tínhamos muito que curar. Ainda estamos encontrando nosso equilíbrio", admitiu.

Angelina Jolie revela para Brad Pitt motivo do fim do casamento

Um e-mail vazado da atriz Angelina Jolie para o ator Brad Pitt explicitou as dificuldades vivenciadas pelo ex-casal depois do fim do casamento. A mensagem foi divulgada pelos representantes legais da artista na disputa judicial envolvendo ela e o ex pela posse e a venda da vinícola francesa Miraval. O email divulgado pelo site Extra é datado de janeiro de 2021.

“Não sinto que possa estar envolvida, pública ou privadamente, num negócio baseado no álcool, quando álcool prejudicou tão profundamente a nossa família. Não consigo expressar o quão perturbador é para mim ter que chegar a este ponto”, escreveu em alguma parte do email.