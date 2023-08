Em e-mail vazado, Angelina Jolie revela para Brad Pitt motivo do fim do casamento

No e-mail, Angelina Jolie fez um desabafo doloroso sobre do fim do casamento

Um e-mail vazado da atriz Angelina Jolie para o ex-marido, o ator Brad Pitt explicitou as dificuldades vivenciadas pelo ex-casal depois do fim do casamento. A mensagem foi divulgada pelos representantes legais da artista na disputa judicial envolvendo ela e o ex pela posse e a venda da vinícola francesa Miraval.

O email divulgado pelo site Extra é datado de janeiro de 2021. Ele foi enviado pela atriz como um aviso formal de sua vontade de se afastar da vinícola e vender sua parte no negócio. A mensagem foi escrita cerca de cinco anos após o fim do casamento dos dois. Os astros tiveram seis filhos de seu período de quase 10 anos juntos.

O email enviado por Jolie começa dizendo: “Querido Brad, estou escrevendo para não ficar emocionada”. Depois a atriz explica ter tomado a “dolorosa decisão, com o coração pesado” de que o negócio “já passou do ponto de qualquer coisa da qual eu pudesse fazer parte, moralmente e para o bem de nossa família”.

“Você sabe o quanto eu quis comprar a Miraval, como empresa familiar. Como um local para visitarmos juntos e como um local para realizar reuniões diplomáticas e humanitárias. Acima de tudo, é o lugar para onde viemos com os gêmeos após o nascimento e onde nos casamos sob uma placa em memória de minha mãe. Um lugar que continha a promessa do que poderia ser e onde pensei que envelheceria. Mesmo agora é impossível escrever isto sem chorar. Vou guardar minhas memórias do que era há dez anos”, continuou.

“Eu esperava que de alguma forma isso pudesse se tornar algo que nos mantivesse unidos à base de luz e paz (...) Vejo agora como você realmente queria que eu saísse e provavelmente ficará satisfeito em receber este e-mail”.

Depois, a estrela acusa Pitt de “comportamento imprudente” e “decisões tomadas sem consulta . Ela continuou: “Acima de tudo, fiquei abalada com as imagens recentes divulgadas para vender álcool. Acho isso irresponsável e não é algo que eu gostaria que as crianças vissem. Isso me lembrou de tempos dolorosos”.

Angelina então diz: “Não sinto que possa estar envolvida, pública ou privadamente, num negócio baseado no álcool, quando álcool prejudicou tão profundamente a nossa família. Não consigo expressar o quão perturbador é para mim ter que chegar a este ponto”.

“Seu sonho para seu relacionamento com os negócios e o álcool é seu e você deixou isso dolorosamente claro. Desejo a você tudo de melhor no negócio e espero sinceramente que as crianças tenham uma opinião diferente sobre Miraval… mas, para mim, morreu em setembro de 2016, e tudo o que vi nos anos seguintes infelizmente confirmou isso”.

A atriz encerra a carta assinando: “Lamentavelmente, Angie”. Nem o astro nem seus representantes se pronunciaram sobre o e-mail.