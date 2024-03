Saiba como está Angelina Jolie após sua filha decidir morar com Brad Pitt

Em entrevista recente, uma fonte anônima compartilhou detalhes sobre a reação de Angelina Jolie à decisão de sua filha de morar com o pai, Brad Pitt

Nesta semana, a revista In Touch comunicou que a filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh, teria comunicado a famosa sobre sua vontade de morar com o pai. Desde então, os fãs da atriz andam preocupados com sua saúde mental.

A decisão da jovem de 17 anos chamou atenção por vir à público logo após seu pai ser derrotado pela mãe na Justiça dos Estados Unidos, na longa batalha de ambos pela venda de uma vinícola na França. Entre os internautas, houveram diversas especulações sobre qual teria sido a reação de Jolie e como ela tem convivido com a decisão de uma das filhas em se juntar ao pai.

De acordo com informações de uma fonte anômima à In Touch, Angelina não ficou muito satisfeita com a decisão da filha, mas deu seu apoio à escolha feita pela adolescente.

O contato revelou que Jolie “não ficou feliz”, com a opção da filha. Porém, “ela sabe que a Shiloh já é uma mulher e pode tomar suas próprias decisões”.

A mesma fonte também expôs as motivações por trás da decisão da jovem. “Ela não está infeliz com a Angelina, mas ela vai fazer 18 anos logo mais e quer dar uma agitada nas coisas”, afirmou. Também foi exposto que “Pitt ficou extasiado” com a decisão da filha e ambos tem “um vínculo inquebrável”.

Apesar disso, a revista ressaltou que Jolie e Pitt são praticamente vizinhos e moram na mesma vizinhança de Los Feliz, na Califórnia. “A Shiloh poderá dar um pulo para ver a Angie e os irmãos quando quiser”, completou o contato.

