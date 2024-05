Filhas de Brad Pitt deixam de usar o sobrenome do pai

Após divórcio conturbado de Brad Pitt e Angelina Jolie, filhas do ator deixam de usar o sobrenome do pai; saiba mais!

Após divórcio conturbado entre os atores Angelina Jolie e Brad Pitt, os filhos de casal parecem não ter mais interesse em ter laços com seu pai. Segundo a revista People, as filhas do artista deixaram de usar o sobrenome Pitt e passaram a adotar somente o sobrenome de sua mãe, Jolie.

Em novembro de 2023, a primogênita do ex-casal, Zahara, de 19 anos, se apresentou apenas como Zahara Marley Jolie em um evento da faculdade. Sua irmã Shiloh, de 18, também adotou apenas o Jolie em sua conta privada na rede social. E recentemente, Vivienne, de 15 anos, entrou na onda de suas irmãs mais velhas.

De acordo com o veículo, Vivienne teria sido creditada apenas como Vivienne Jolie no musical da Broadway 'The Outsiders', protagonizada por sua mãe, onde ela trabalha na produção. No entanto, não se sabe se a caçula teria alterado seu nome legalmente.

As mudanças nos nomes das garotas veio após boatos de tensões entre a família após o divórcio do casal em 2016, onde Angelina Jolie levou custódia fixa dos seis filhos do casal. Não há informações se Maddox, Pax e Knox, os outros filhos do ex-casal, também deixaram de usar o sobrenome de Brad Pitt.

Brad Pitt abre mão de ter guarda conjunta dos filhos, revela jornal

Em março deste ano, Brad Pitt desistiu de ter a guarda conjunta dos filhos com Angelina Jolie, e o processo de divórcio que foi iniciado ainda em 2016 pode finalmente chegar ao fim.

Segundo o Daily Mail, o astro de Hollywood solicitava uma divisão 50/50 em relação aos seis filhos, mas agora não contesta mais o assunto. Com isso, Angelina Jolie terá a guarda principal dos jovens, e Brad Pitt poderá visitá-los e recebê-los de acordo com as regras determinadas.

Um fator importante nessa decisão foi a idade dos filhos atualmente, já que apenas os gêmeos Knox e Vivienne são menores. Desde março, Shiloh acabou completando 18 anos. Acredita-se, ainda, que os filhos mais velhos — Maddox, Pax, e Zahara, tenham relacionamento difícil com Brad; e como adultos não fazem parte de acordo de custódia.

Shiloh, inclusive, decidiu que vai morar com o pai, noticiou a revista In Touch. Segundo as fontes da imprensa internacional, a jovem possui um ótimo relacionamento com a mãe, mas quer novos ares. Um dos contatos da publicação relatou que Brad ficou “extasiado” quando a filha lhe contou sua decisão.