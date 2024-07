Batalha judicial de Angelina Jolie e Brad Pitt ainda não acabou, diz fonte

Oito anos depois de anunciarem o fim do casamento, Angelina Jolie e Brad Pitt seguem na justiça brigando pelos bens que adquiriram ainda juntos

A disputa judicial entre Angelina Jolie e Brad Pitt segue aberta, como apontou a revista People, nesta quarta-feira (10). Segundo uma fonte próxima aos dois, o ex-casal segue discutindo os interesses e direitos sobre as posses conquistadas enquanto eram casados, o que diz respeito, principalmente, à vinícola da família, na França.

"Os dois lados estão conversando, mas isso ainda não acabou", pontuou a fonte ao portal. A discussão sobre a vinícola do casal se refere a uma suposta inconsistência na venda de uma parte da posse. Brad Pitt não estaria ciente do negócio realizado pela ex-esposa, o que ocasionou um processo contra Angelina.

O fim da relação do casal "Brangelina" surpreendeu o fãs. O casal ficou junto entre os anos de 2005 e 2016, dando origem a uma grande família. Ao todo, Brad e Angelina tiveram seis filhos: Maddox, que foi adotado pela atriz em 2002, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox. Após o divórcio, alguns dos filhos do casal se mostraram mais distantes do pai. No caso de Zahara e Shiloh, as duas deixaram também de usar o sobrenome do ator.

Na briga judicial armada pelos atores, a defesa de Angelina acusou Brad de ser violento com a família, resgatando uma briga entre os dois no avião da família, que teria sido a gota d'agua para o fim do casamento. Ainda segundo a equipe jurídica, o artista teria gritado com a ex-esposa e sacudido ela algumas vezes.

Brad Pitt quer fortalecer laços com a filha

Após Shiloh completar 18 anos, fontes próximas a Brad Pitt revelaram ao Daily Mail que o ator tinha um plano para ficar mais perto da filha, apontando que com a maioridade, ela poderia decidir se quer ou não se aproximar dele. O ator parte do princípio de que foi Angelina que limitou o contato dos filhos com ele, mas estaria aberto a respeitar a decisão e espaço da jovem.