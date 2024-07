Carol Peixinho divide cliques raros no aniversário da mãe: "Você é única"

Nas redes sociais, a influenciadora digital e ex-BBB Carol Peixinho prestou uma bela homenagem no aniversário da mãe, dona Regina

Carol Peixinho, ex-participante do BBB 19, usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a mãe, dona Regina, que completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 12.

Em seu perfil no Instagram, a namorada do cantor Thiaguinho postou fotos e vídeo com a aniversariante e escreveu uma mensagem especial. "Hoje é o dia da minha Mamy!!! A mulher mais especial de todo esse mundão!!!", começou o texto.

"Não vou me cansar de dizer o quanto sou grata a Deus por ter vindo sua filha!!! Ohhh Mãe boa retada!!! Amiga, ouvinte, conselheira, parceirona… que mulher!!!! Nossa razãozona!!! Te desejo o mundo mais feliz. Cheio de amor, saúde, alegrias, calmaria, agito, muita gente do bem…", desejou a famosa.

E acrescentou: "Aproveito pra dizer que ser sua filha é extraordinário!!! É aprender diariamente o que realmente importa nessa vida, é aprender a ser grato por tudo, tudo mesmo, é aprender o quanto a vida deve ser vivida da forma mais linda, leve, na sua melhor essência... Você é única!!! Parabéns!! Vida longa, Mamyyyyy. Morta de saudades, já já chego!!! Te amo!!!", finalizou.

Confira:

Carol Peixinho fala sobre planos de ser mãe

Carol Peixinho e Thiaguinho sempre foram discretos sobre a vida a dois, mas a ex-BBB já expôs algumas vezes sobre a vontade de ser mãe e se casar. Em entrevista recente ao Gshow, a influenciadora contou como estão os planos para a realização desses dois desejos. O casal completa três anos de relacionamento em agosto deste ano.

"Está a caminho. É um sonho ser mãe, nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos de vida e vai rolar. Com as duas sobrinhas é gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante. Temos aquele test drive pra sabaer se é isso mesmo, e é", disse ela, que em seguida falou sobre a vontade de se casar. Saiba mais!