Thiago Nigro impede Maíra Cardi de comer em restaurante. Entenda!

Maíra Cardi fez uma reflexão sobre dinheiro nas redes sociais após ser impedida pelo marido Thiago Nigro de almoçar em restaurante

Nesta segunda-feira, 15, Maíra Cardi usou as suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre dinheiro. Em seu Instagram Stories, a life coach contou que o marido Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, a impediu de almoçar em um restaurante.

"Não é porque sou casada com um milionário, com o Primo Rico, que posso fazer, gastar e comprar o que eu quiser. Quando eu não era casada com ele, fazia muito mais extravagâncias. O bichinho é bom de economizar. Estou almoçando no escritório e tem um lugar que tem um ovo ruim, seco e esturricado. Falei 'amor, não tem como comer ovo lá, não tem outro [restaurante]?'. Ele falou 'tem, mas não dá para ir, é muito caro'. Adoraria pedir para comprar uma Chanel, uma joia da Tiffany porque acho que mereço, mas eu só queria o ovo", contou ela.

Em seguida, ela contou que o marido dá muito valor ao dinheiro. "Não tem nada a ver com o dinheiro ser dele porque tudo que é meu é dele, tudo junto. Eu trabalho, eu faço milhões, mas não é sobre isso. O valor que ele dá no dinheiro é diferente. Isso não é uma crítica, é um elogio. É um cara milionário que podia estar cagando para esses detalhes, se o ovo é, sei lá, cinco, dez reais mais caro, mas ele liga", disse.

Maíra ainda fez questão de ressaltar que não liga caso ela queira fazer caridade com o dinheiro. "Ele não liga se eu quero fazer caridade, se quero doar milhões como acabou de acontecer com as mulheres voluntárias, mas se quero comprar um ovo e ele acha que é roubo, não compro. Não é sobre o dinheiro em si, é sobre o valor descabido das coisas. Só sei que não tenho meu ovo", finalizou.

Maíra e Thiago se casaram em regime de comunhão total de bens em dezembro de 2023.

Divisão de bens

Maíra Cardi quebrou o silêncio e usou as redes sociais para ironizar sua decisão de casar em comunhão total de bens com Thiago Nigro. Depois de desmentir os boatos de divórico e declarar que só sairá do casamento "morta", a coach fitness afirmou que compartilhar seus bens com o investidor é um direito, inclusive, se aplica ao consumo de doces em casa!

Através de seu perfil no Instagram, Maíra publicou um vídeo bem-humorado em que aparece ‘discutindo’ com o marido sobre a divisão: “Óbvio que eu vou querer metade! É meu de direito, não é meu de direito? Não foi assim que você falou quando a gente casou? Você falou que teu corpo era meu e que tudo era meu”, disse a coach.