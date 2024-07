Maíra Cardi discute divisão de bens com Thiago Nigro: ‘É meu de direito’

Após rumores de divórcio, Maíra Cardi ironiza críticas sobre comunhão total de bens e compartilha vídeo bem-humorado discutindo com Thiago Nigro

Nesta quinta-feira, 11, Maíra Cardi quebrou o silêncio e usou as redes sociais para ironizar sua decisão de casar em comunhão total de bens com Thiago Nigro. Depois de desmentir os boatos de divórico declarar que só sairá do casamento "morta", a coach fitness afirmou que compartilhar seus bens com o investidor é um direito, inclusive, se aplica ao consumo de doces em casa!

Através de seu perfil no Instagram, Maíra publicou um vídeo bem-humorado em que aparece ‘discutindo’ com o marido sobre a divisão: “Óbvio que eu vou querer metade! É meu de direito, não é meu de direito? Não foi assim que você falou quando a gente casou? Você falou que teu corpo era meu e que tudo era meu”, diz a coach.

“Agora eu não vou querer metade? Quero a metade, sim!”, a influenciadora continua a questionar, quando ganha uma resposta adiada do marido: “Quando a gente casou a gente combinou isso. Você tem o direito de fato, mas eu não acho justo isso. Não faz nenhum sentido isso daí, você vai ficar com metade?”, ele rebate a declaração a esposa.

“Você acha justo? Você acha que merece isso?”, Thiago questiona a decisão e afirma que não pensava que a influenciadora fosse cobrar. “É meu, você disse que é assim. Independente se é meu, se não é meu, foi você que aceitou e foi você que quis casar assim. Eu quero metade”, a influenciadora digital continua a discussão.

Em seguida, Maíra afirma que no papel tudo parece lindo, mas na prática é diferente. É então que o investidor cede e diz que ela pode ficar com metade. Por fim, eles revelam que a discussão é sobre um bolo de chocolate e ironizam os rumores sobre a divisão de bens caso o casamento chegue ao fim, já que enfretaram rumores recentemente.

Nos comentários, Maíra e Thiago dividiram a opinião dos seguidores com a publicação: “Eu não gosto de vocês, mas admito que esse vídeo ficou tri”, escreveu um. “Eu sabia que eles iam fazer isso, depois dos rumores de separação. Ficou ótimo”, exaltou mais um. “Deixando de seguir, não suporto mais”, um terceiro criticou a estratégia.

Maíra Cardi nega rumores de divórcio:

Após surgirem os boatos de que teria se separado, Maíra Cardi fez um post nas redes sociais para negar e afirmar que seu casamento vai muito bem. "Acordamos com a notícia da nossa separação! Como pode? O assunto mais comentado de todos! Ainda bem que quando recebemos a notícia estávamos deitados", ela iniciou negando os rumores.

“Juntos. Na cama. lado a lado. Porque foram tantas pessoas fazendo essa afirmação que se um dos dois estivesse no banheiro, o outro pensaria: “meu Deus! fugiu e nem me avisou!”, começou. "Perdemos as contas de quantas notícias falsas e descabíveis rodam por SEGUNDO a nosso respeito!”, Maíra prosseguiu o desabafo e afirmou que 'desse casamento só saem mortos'