Filha de Wesley Safadão surge a 'cara da mãe' e impressiona: 'A cópia'

Em seu aniversário de 10 anos, filha de Wesley Safadão surge em fotos belíssimas e chama a atenção com forte semelhança com a mãe, Thyane Dantas

A filha de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Ysys, está completando 10 anos neste domingo, 14, e ganhou uma declaração dos pais na rede social. Em várias fotos, a garota surgiu belíssima e cheia de estilo, logo chamando a atenção com a forte semelhança com a mãe.

Muito parecida com a influenciadora tanto na aparência quanto no jeito, a garota impressionou os internautas com o detalhe e sua beleza. Na legenda da publicação, o cantor escreveu uma grande homenagem para a sua filha mais velha com Thyane, com quem ainda teve Dom, de 5 anos.

"Parabéns Ysis, nossa princesa linda! Filha, comemorar a sua vida é celebrar quem Deus É em nossa família! A sua chegada na nossa família nos marcou eternamente, através de você descobrimos o verdadeiro amor a Jesus e vivemos incontáveis milagres. Você é um deles! Como seus pais, declaramos que você descobrirá, a cada dia, incontáveis motivos para ser apaixonada por Jesus, para viver em gratidão a Ele, por quem Ele É. Você viverá todos os sonhos que Ele tem para você. Saúde, paz, amor, inteligência, sabedoria, favor, graça, proteção e um coração voltado para Deus é o que profetizamos todos os dias sobre a sua vida! Você é luz, bondade, alegria, talento, doçura, você é a nossa princesa! Te celebramos com toda alegria e com o mais profundo amor! Te amamos, Ysis", disse ele.

Nos comentários, ela recebeu elogios e mais parabéns. "A cópia fiel da Thyane", notaram. "Já é elegante igual à mãe", opinaram. "Princesa mais linda", admiraram outros.

Além do casal com Thyane, Wesley Safadão é pai de Yhudy Lima, de 13 anos, do casamento vivido com a ex-A Fazenda Mileide Mihaile. Nos últimos dias, o artista encantou ao mostrar como está sendo as férias com os herdeiros.

