Karoline Lima e Léo Pereira descobriram casamento de Militão e Tainá pela mídia

Segundo uma fonte ao jornal Extra, Karoline Lima e Léo Pereira foram pegos de surpresa pelo casamento de Tainá Castro e Éder Militão, ex-namorados deles

Tainá Castro e Éder Militão estão casados, como foi confirmado pela assessoria de imprensa do atleta à coluna de Lucas Pasin, nesta segunda-feira (15). Assim como os admiradores do casal, quem foi pego de surpresa também foi Léo Pereira, ex de Tatá, e Karoline Lima, ex de Militão, que namoram desde o início do ano. Segundo fontes próximas ao casal, era esperado que os dois passassem a morar juntos, como aconteceu com Karoline quando os dois namoravam, porém a união matrimonial foi uma surpresa aos dois.

"Quando começaram a namorar (Éder e Karoline), ele logo pediu para que ela se mudasse para a casa dele. Então, já era de se esperar que Tatá fizesse o mesmo caminho. Mas, o casamento no papel foi mesmo surpreendente para ela e Léo", disse uma fonte próxima do casal, como apontou o jornal Extra.

Da relação de Léo Pereira e Tainá Castro nasceram Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3 anos. Enquanto, a relação de Éder Miltão e Karoline deu origem a apenas uma herdeira, Cecília, que completou 2 anos recentemente.

Com o casamento da mãe, os filhos de Tainá se mudarão com ela para a Espanha, onde Militão vive como jogador titular do Real Madrid. A união do casal já era especulada desde que os dois surgiram com um par de alianças de noivado valioso em uma foto.

Karoline Lima é pedida em casamento

Um dia antes da notícia do casamento dos ex-namorados, Karoline Lima e Léo Pereira se divertiram ao mostrar o "noivado improvisado" dos dois. No vídeo, que não passava de uma brincadeira entre o casal, o jogador emprestou uma aliança da amiga para pedir a influenciadora em casamento, enquanto se declarava para ela:

Em seguida ao pedido desajeitado, a amiga do casal pediu a aliança de volta e ainda disparou: "Roubaram minha aliança de noivado, mas agora precisamos de uma oficial", disse ela incentivando a união dos dois.