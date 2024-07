Karoline Lima é pedida em casamento com aliança emprestada: ‘Precisamos’

Karoline Lima é surpreendida pelo namorado, o jogador Léo Pereira, com um pedido de casamento improvisado; assista ao momento

No último sábado, 13, Karoline Lima foi surpreendida pelo namorado, o jogador de futebol Léo Pereira, com um pedido de casamento improvisado, incluindo uma aliança emprestada. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou o momento emocionante em que diz o tão sonhado ‘sim’ durante uma brincadeira com o namorado.

Karoline compartilhou um vídeo do pedido de casamento em seus stories no Instagram. Durante alguns dias de descanso em um parque aquático, ela e o jogador de futebol estavam sentados relaxando quando Gabriela, uma amiga da influenciadora, começou a gravar o momento em que o casal trocavaa declarações de amor.

"Eu tenho a dizer para o Léo que ele é o amor da minha vida. Eu te amo muito", disse Karoline. Foi então que Léo tomou a iniciativa: "Você me ama? A gente vai casar?", ele perguntou. "Vai", avisou a loira. Em seguida, o jogador perguntou quantos filhos a influenciadora gostaria de ter e ela respondeu que quantos ele quisesse.

Léo aproveitou o momento para reforçar o pedido com um anel que tirou do bolso: "Quer casar comigo?", disse o atleta, que recebeu um "Bora!" de Karoline. Ao final, Gabriela, amiga do casal, pediu sua aliança de volta, brincando que eles precisam comprar um anel de verdade: "Roubaram minha aliança de noivado, agora precisamos de uma oficial".

É bom lembrar que Karoline assumiu seu relacionamento com Léo Pereira após muitos rumores, em fevereiro deste ano. Curiosamente, o jogador de futebol foi casado anteriormente com a influenciadora Tainá Castro, que atualmente namora com Éder Militão, ex de Karoline e pai de sua filha, a pequena Cecília, de dois anos.

Ex de Karoline Lima, Eder Militão comprou aliança luxuosa:

Éder Militão e Tainá Castro surgiram nas redes em um clique romântico, na última quinta-feira, e chamaram a atenção por uma joia de compromisso luxuosa que usavam. O casal usava um par de alianças de ouro amarelo 18 quilates no anelar da mão esquerda, dando a entender que a relação está ainda mais séria, já que o uso da peça no local é comum aos casais que estão noivos.

"Com o meu amor", escreveu Tainá na legenda da foto em que exibe a joia luxuosa. Vale lembrar que a influenciadora é ex-mulher de Léo Pereira, jogador do Flamengo que namora Karoline Lima, a ex-namorada de Militão, com quem o atleta já teve conflitos públicos em decorrência da criação da filha dos dois, Cecília; confira detalhes do anel luxuoso.