Karoline Lima nega reação surpresa a casamento de Militão e Tainá Castro

A influenciadora Karoline Lima negou uma reação surpresa ao casamento de Tainá Castro e Militão após a informação ser noticiada pelo jornal Extra

Karoline Lima se pronunciou nas redes sociais sobre a suposta reação que teve ao casamento de Tainá Castro e Éder Miltão, confimado pela assessoria do atleta à coluna de Lucas Pasin, nesta segunda-feira (15). A influenciadora negou que uma fonte próxima teria falado com o jornal Extra sobre o assunto, refutando a informação de que ela e o namorado, Léo Pereira, teriam sido pegos de surpresa, assim como os seguidores do casal.

"'Fonte próxima a Karoline disse...' Realidade: vozes da cabeça do autor da matéria", declarou a influenciadora em resposta a uma página do Instagram, que replicou a nota do jornal, acrescentando um emoji de riso a publicação.

Na nota divulgada pelo portal, uma fonte próxima a Karoline e ao jogador Léo Pereira teria dito que o casal ficou bastante surpreso com o casamento repentino do casal. Vale lembrar que Léo e Tainá foram casados e tem dois filhos, Helena e Matteo, assim como Éder e Karoline, que tiveram Cecília durante o namoro.

"Quando começaram a namorar (Éder e Karoline), ele logo pediu para que ela se mudasse para a casa dele. Então, já era de se esperar que Tatá fizesse o mesmo caminho. Mas, o casamento no papel foi mesmo surpreendente para ela e Léo", disse a suposta fonte ao jornal.

Karoline Lima nega surpresa a casamento de Militão e Tainá Castro (Foto: Reprodução/Instagram)

O casamento de Tatá Castro e Militão

Tainá e Éder alimentaram a curiosidade dos seguidores sobre a seriedade do relacionamento, desde que apareceram nas redes sociais das artista, usando uma aliança de noivado luxuosa, feita em ouro amarelo e cravejada de diamantes.

Nesta segunda-feira (15), dias depois de exibirem a joia, a assessoria de imprensa do atleta confirmou à coluna de Lucas Pasin, o novo status de relacionamento do casal. Tatá se mudará para a Espanha, onde vive o jogador do Real Madrid, junto dos dois filhos que tem com Léo Pereira.