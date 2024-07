Saiba o valor da aliança luxuosa de Éder Militão e Tainá Castro

Após se envolver em polêmica nas últimas semanas, o atleta Éder Militão surgiu usando um par de alianças de ouro com a namorada, Tainá Castro

Éder Militão e Tainá Castro surgiram nas redes em um clique romântico, nesta quinta-feira (11), e chamaram a atenção por uma joia de compromisso luxuosa que usavam. O casal usava um par de alianças de ouro amarelo 18 quilates no anelar da mão esquerda, dando a entender que a relação está ainda mais séria, já que o uso da peça no local é comum aos casais que estão noivos.

"Com o meu amor", escreveu Tainá na legenda da foto em que exibe a joia luxuosa. Vale lembrar que a influenciadora é ex-mulher de Léo Pereira, jogador do Flamengo que namora Karoline Lima, a ex-namorada de Militão, com quem o atleta já teve conflitos públicos em decorrência da criação da filha dos dois, Cecília.

Éder Militão e Tainá Castro (Foto: Reprodução/Instagram)

A joia escolhida pelos pombinhos se trata de alianças da marca Van Cleef & Arpeels, uma marca francesa conhecida pela sofisticação e valor alto de suas peças. No caso de Tainá e Militão, o acessório custa R$ 80 mil, totalizando o conjunto R$ 160 mil. No anel, de ouro amarelo 18 quilates, há também algumas peças de diamantes encrustados.

Anel usado por Éder Militão e Tainá Castro (Foto: Reprodução/Van cleef & Arpels)

A briga entre Karoline Lima e Éder Militão

O momento com o novo amor do atleta vem após uma troca de farpas intensa entre ele e a ex-namorada. Karoline Lima foi processada pelo jogador após se recusar a deixa a filha viajar até Madrid, onde ele mora e defende a camiseta do clube do Real Madrid. Tendo a justiça acatado a denúncia de Éder.

A influenciadora precisou permitir a ida de Cecília para a Espanha, mas foi autorizada a escolher alguém de sua confiança para acompanhar a pequena, o que virou uma briga nas redes entre os dois.

Na ocasião, Karoline se defendeu de acusações do ex e de pessoas próximas a ele, que alegaram que ela não era "uma boa mãe". Além disso, a mãe de Cecília justificou o impedimento da viagem da menina com o fato da antiga babá ter sido demitida e não haver uma profissional especializada no cuidado da criança, e da confiança dela.