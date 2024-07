Casados! Éder Militão e Tainá Castro oficializaram união, diz colunista

Após rumores de noivado, o jogador Éder Militão e Tainá Castro deram um passo importante na relação e decidiram se casar

A relação entre Éder Militão e Tainá Castro ficou ainda mais séria! Em meio a rumores de noivado após surgirem usando alianças de ouro na última semana, os dois decidiram dar um passo importante no relacionamento.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, o jogador de futebol e a influenciadora estão casados. A informação foi confirmada ao jornalista pela assessoria de imprensa do atleta, afirmando que Militão não entraria em detalhes a respeito de sua vida pessoal.

A notícia de que eles teriam oficializado a união já havia sido antecipada pelo perfil 'Segue a Cami', no Instagram. Nos últimos dias, Éder Militão e Tainá Castro chamaram atenção dos internautas ao surgirem usando um par de aliança luxuosa de ouro amarelo 18 quilates no anelar da mão esquerda, dando indícios de que a relação estaria ainda mais séria.

Ainda segundo o colunista, a então esposa do zagueiro da Seleção Brasileira está de mudança para a Espanha, onde ele reside atualmente. Tainá Castro seguirá para o novo endereço junto com os dois filhos: Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3, frutos de seu antigo relacionamento com o jogador Léo Pereira - atual namorado de Karoline Lima, ex de Militão.

Vale lembrar que Éder e Tainá assumiram publicamente o relacionamento em maio deste ano. Karol, que está com o jogador do Flamengo desde o fim do ano passado, revelou ao público o namoro somente no início deste ano.

Junto com Militão, a modelo e influenciadora digital Karoline Lima é mãe da pequena Cecília, que completou 2 anos no dia 10 de julho.

Éder Miitão e Tainá Castro se casam - Foto: Reprodução / Instagram

Éder Militão comemora aniversário da filha

Éder Militão encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem no aniversário da filha, Cecília. A menina, fruto de seu antigo relacionamento com Karoline Lima, completou dois anos de vida nesta quarta-feira, 10.

No feed do Instagram, o jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid recordou vários cliques ao lado da herdeira e celebrou o seu aniversário. "Cecilia, minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia 10 de julho de 2022. Desde o primeiro momento que te vi, ainda tão pequenininha, já sabia que o maior estádio do mundo iria parecer minúsculo perto do amor que sentia por você", disse ele no começo do texto.

"O tempo está passando, você está crescendo e esse sentimento só aumenta. Perto ou longe, nossa conexão continua firme. Afinal, tudo o que eu faço na vida, dentro e fora de campo, é sempre pensando em você. Minha filha, parabéns pelos seus 2 aninhos! Que Deus te abençoe e ilumine nossa família para que possamos, juntos, continuar construindo uma linda história! Papai te ama muito!", completou o papai.