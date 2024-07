Sonia Abrão assusta colegas ao levar tombo durante programa ao vivo

A apresentadora Sonia Abrão acabou levando um tombo durante o programa 'A Tarde É Sua', da RedeTV!, desta segunda-feira, 15

A apresentadora Sonia Abrão levou um tombo durante o programa 'A Tarde É Sua' desta segunda-feira, 15. O momento da queda, contudo, não foi filmado pelas câmeras da RedeTV!, mas foi possível ouvir o seu grito.

O tombo aconteceu a jornalista fazer uma ação de merchandising ao lado de Vladimir Alves e Alessandro Lo-Bianco. Quando ela estava voltando para a bancada, acabou se desequilibrando, assustando os colegas de trabalho.

"Sonia do céu", disse um de seus colegas. "Nossa, que tombaço gente!", comentou a apresentadora, que em seguida afirmou que estava bem e dando detalhes da queda. "Caramba, foi o salto enroscando ali. Gente, quem cai levanta, eu sou dessas", afirmou.

Confira:

Sônia Abrão levando tombo ao vivo no seu programa pic.twitter.com/NpPZhOSYLP — Alfinetei (@ALFINETEI) July 15, 2024

Sonia Abrão detona Yuri Lima e diz que ele pagará por atitudes

Sonia Abrão expôs o que pensa sobre as condições em que Iza e Yuri Lima terminaram, após a cantora revelar a traição por parte do jogador. Durante a exibição do programa A Tarde É Sua, a apresentadora detonou o jogador de futebol e disse que ele ainda pagará pelo preço das próprias ações. Vale lembrar que Iza está à espera da primeira filha com o atleta.

"Quem faz esse tipo de coisa, no caso dos homens, mas que já vimos muitas mulheres e homens devastados por causa disso, só podemos dizer: é uma tremenda falta de caráter, de respeito. É de uma indignidade que a vida vai cobrar", disse a apresentadora.

Em seguida, a jornalista aconselhou o atleta a estar preparado, pois ele terá que pagar pelo preço das atitudes desrespeitosas contra a ex-namorada: "Você entrou em campo ontem, fez um gol e pensou que estava imune a essa história toda. Começou a sentir o peso das escolhas, mas a gente sabe que ainda vem mais por aí", alertou a jornalista. Confira!