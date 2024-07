Sonia Abrão detona Yuri Lima e diz que ele pagará por atitudes

A jornalista Sonia Abrão se mostrou bastante revoltada com a fim turbulento do namoro de Iza e Yuri Lima, que ocorreu após a traição do jogador

Sonia Abrão expos o que pensa sobre as condições em que Iza e Yuri Lima terminaram, após a cantora revelar a traição por parte do jogador, nesta quinta-feira (11). Durante a exibição do programa A Tarde É Sua, do quando a jornalista é anfitriã, Sonia detonou o jogador de futebol e disse que ele ainda pagará pelo preço das próprias ações. Vale lembrar que Iza está à espera da primeira filha com o atleta.

"Quem faz esse tipo de coisa, no caso dos homens, mas que já vimos muitas mulheres e homens devastados por causa disso, só podemos dizer: é uma tremenda falta de caráter, de respeito. É de uma indignidade que a vida vai cobrar", disse a apresentadora.

Em seguida, a jornalista aconselhou o atleta a estar preparado, pois ele terá que pagar pelo preço das atitudes desrespeitosas contra a ex-namorada: "Você entrou em campo ontem, fez um gol e pensou que estava imune a essa história toda. Começou a sentir o peso das escolhas, mas a gente sabe que ainda vem mais por aí", alertou a jornalista.

Sônia Abrão esmurra Yuri Lima ao vivo na RedeTV.



"Olha, qm faz esse tipo de coisa é tremendamente sem caráter, uma falta de respeito, é de uma indignidade, que depois, a vida vai cobrar. Se prepara Yuri.." #ATardeÉSuapic.twitter.com/UihwngkEqH — Brenno (@brenno__moura) July 11, 2024

Iza anuncia fim do namoro e traição de Yuri Lima

Na última quarta-feira (10), Iza usou o Instagram para anunciar aos seguidores que não estava namorando Yuri Lima. Os dois serão pais de Nala, a bebê da qual Iza anunciou a gestação meses antes da polêmica.

De forma bastante emocional, a cantora contou que descobriu a traição do ex e esplicou que o jogador ainda conversava com uma pessoa com a qual ficou, antes dos dois começarem a namorar:

"Mantinha conversas com ela em altos níveis e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora, de surpresa. (...) Foram informações que chegaram até a mim graças a boa relação que eu tenho com algumas mídias", disse a artista