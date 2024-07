Ex-galã da Globo, Luigi Baricelli celebra conquista em aniversário de 53 anos

Longe das telinhas, o ator Luigi Baricelli comemorou uma grande conquista em Triatlo, sua nova paixão: 'Equilíbrio entre corpo e mente'

O ator e apresentador Luigi Baricelli usou as redes sociais no domingo, 14, para dividir com os seguidores uma grande conquista. Através de seu Instagram oficial, o ex-galã da TV Globo revelou que completou seu segundo Triatlo no dia de seu aniversário de 53 anos.

Luigi, que vinha se preparando para o desafio, contou que não podia receber presente melhor que a vitória em seu novo ciclo de vida. Para quem não sabe, o Triatlo consiste em completar, na sequência, provas de natação, ciclismo e corrida.

"Finalizei meu segundo Triatlo. Muito obrigado a todos que me encontraram lá e estão me marcando nos stories cumprindo o desafio e me dando esse presente. Fico imensamente grato em saber que todos estão em movimento! Não poderia desejar um presente melhor", iniciou o artista na legenda da publicação.

"Neste aniversário, quero compartilhar com vocês a importância da conexão interpessoal. Tudo isso é para trazer às nossas vidas um novo equilíbrio entre corpo e mente, reduzindo a insatisfação pessoal, diminuindo o estresse e aumentando nossa autoconfiança, resiliência e equilíbrio. Vamos em frente!", completou Luigi Baricelli.

Afastado das telinhas, o ex-galã da Globo mora desde 2015 nos Estados Unidos junto com a esposa, Andreia Baricelli, e os filhos. Em suas redes sociais, Luigi compartilha seus treinos puxados com os seguidores.

Atualmente, o ator pode ser visto nas tardes da emissora carioca como o vilão Raul na reprise de 'Alma Gêmea' (2005). Vale lembrar que, longe das novelas, Luigi Baricelli passou a ser visto pelos telespectadores anualmente como apresentador da Mega da Virada.

No entanto, após 12 anos comandando o sorteio, o artista deixou a atração, dando lugar a André Marques, que está à frente do tradicional programa de fim de ano desde 2022.

Luigi Baricelli relembra crises de pânico durante 'Vídeo Show'

Em fevereiro deste ano, o ex-galã e apresentador, Luigi Baricelli abriu o coração sobre um período delicado em sua carreira e vida pessoal em entrevista ao 'Melhor da Tarde', na Band. Durante o bate-papo, o ator compartilhou que enfrentava crises de pânico e precisou lidar com esses episódios enquanto comandava sua atração na Globo, o 'Vídeo Show'.

Luigi, que já falou abertamente sobre sua luta contra a síndrome do pânico em outras ocasiões, contou que escondia os sintomas nos bastidores das gravações: "Eu fazia o Video Show com síndrome do pânico, ninguém sabia. E eu conseguia fazer ao vivo. Como a gente consegue entrar e falar?”, ele relembrou o período difícil em que apresentava o programa com Ana Furtado e André Marques.

Apesar dos momentos delicados, Luigi encontrava forças na paixão pela profissão: “Sabe o que eu sentia? Quando a gente entra no palco a mágica acontece. É como se fosse uma evocação. Eu ficava muito bem e quando terminava a bateria acabava. A gente acaba ficando em uma bolha e você sobrevive dela", contou; confira mais detalhes!