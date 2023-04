Luigi Baricelli revela motivo para não voltar às novelas: 'Muito grande'

Longe das novelas, Luigi Baricelli confessa que não tem planos de voltar a atuar neste tipo de projeto e revela o motivo

O ator e apresentador Luigi Baricelli (51) descartou a possibilidade de voltar a atuar em novelas. Ele contou que pode voltar a atuar em projetos mais curtos, mas não tem o desejo de fazer parte do elenco fixo de uma novela.

"Sempre gostei e continuo gostando de atuação de curta duração. Fazer uma minissérie, uma série ou um filme com um personagem interessante seria válido. Porém, novela é muito grande e requer tempo, não tendo tanto espaço hoje na minha vida. Mas sempre é gostoso a relação de atuar e mostrar um personagem que tenha algo a dizer sobre o que acredito hoje", disse ele ao site Gshow.

O ator está longe das novelas desde que atuou em Insensato Coração, de 2011. Antes disso, ele fez sucesso ao atuar em O Profeta, Alma Gêmea, Um Só Coração, Sabor da Paixão, A Padroeira, Laços de Família e Malhação.

Além disso, Baricelli comentou sobre o seu casamento de mais de 30 anos com Andreia Baricelli. "Não há fórmula secreta para um casamento duradouro, mas posso dizer que, em nosso relacionamento, a comunicação tem sido o alicerce para superarmos as dificuldades. Diariamente, mantemos nossos diálogos abertos, compartilhando nossos sentimentos e preocupações, focando sempre na solução dos problemas", afirmou.

Luigi Baricelli relembra síndrome do pânico

O ator Luigi Baricelli (51) abriu o coração ao relembrar a sua luta contra a síndrome do pânico. Em entrevista no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ele contou que descobriu o problema de saúde no passado, quando sofria com a tensão para gravar as novelas. "Na época, a cada de novela que fazia, parecia que eu estava indo para cruz. Eu não conseguia decorar nada, não sabia mais como fazer aquilo. Via a Letícia Spiller toda maravilhosa decorando três páginas enquanto fazia a maquiagem e ficava com aquela cara de galã triste: ‘Estou ferrado, pois ela sabe e eu não consegui. Vamos passar a cena depois?", disse ele.

“Durante o ‘Vídeo Show’ também foi assim, porém, tinha um agravante: Eu tinha síndrome do pânico. Eu acordava por volta das cinco da manhã com o lençol molhado e a Andreia, que estava ao meu lado, também ficava tão molhada, que precisava tomar banho. Eu saía da cama para fazer o ‘Vídeo Show’, que hoje considero a minha cura, e depois voltava para a cama", completou.

"Eu considero sim o programa como parte do meu processo de cura, pois entrava no estúdio me borrando de medo, com síndrome do pânico, uma coisa louca, e ainda fazer um programa ao vivo? Tudo bem que tinha um TP ali, mas quando morreu o Michael Jackson, que eles me escalaram. Eu torci para elas não me chamarem, mas eles me escolheram e eu suei muito", finalizou.