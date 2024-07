Adriana Bombom retorna ao trabalho em meio a luto e rebate críticas: ‘A vida continua’

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-A Fazenda relembra morte da irmã gêmea e se defende dos ataques após retornar ao trabalho

Uma semana após a morte da irmã Andréa Soares (50), Adriana Bombom está de volta ao trabalho em meio a luto. A bailarina retomou a agenda profissional no último final de semana e já gravou uma publicidade para as redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa rebate críticas sobre sua retomada e abre o coração ao falar da falta que a parente faz.

"A morte de uma pessoa querida é uma dor profunda, ainda mais sendo uma irmã gêmea. Entretanto, a vida continua e a gente tem que cumprir os compromissos profissionais, pois a vida tem custos, contas que chegam todo dia. Então, a gente tem que vestir um sorriso no rosto e tocar adiante", explica.

Seguida por mais de 1 milhão de pessoas só no Instagram, a ex-A Fazenda é uma personalidade querida do público. Apesar disso, ela virou alvo de comentários impublicáveis ao retornar ao trabalho de figura pública, estando em ambientes em que muitos consideram inapropriados para quem vive o luto de perder um ente querido.

"Artistas como eu ganham o dinheiro através de trabalhos como presença em eventos e festas e nem todos entendem que não é possível eu ficar guardando luto como se fazia antigamente. A saudade, o amor e os bons sentimentos vão estar sempre em meu coração, mas pra quem ficou, a vida continua e eu procuro sempre dar a atenção e o alto astral que o meu público conhece", afirma.

Morte da irmã de Adriana Bombom

Andréa morreu no último dia 3 de julho em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A parente da famosa trabalhava como empregada doméstica em casa de família quando passou mal ao ir ao banheiro.

Os patrões estranham a demora de Soares em deixar o banheiro. Com a falta de respostas, eles arrombaram a porta e a encontraram sem vida. De acordo com laudo do Instituto Médico Legal (IML) divulgado na semana passada, a irmã de Bombom foi vítima de um edema pulmonar. O documento aponta que o problema pode ter sido causado por uma insuficiência cardíaca.

