Luigi Baricelli relembra crises de pânico durante ‘Vídeo Show’: “Ninguém sabia”

Ex-galã Luigi Baricelli relembra dificuldades na carreira e revela como enfrentava crises de pânico enquanto apresentava ‘Vídeo Show’

Na última quinta-feira, 01, o ex-galã e apresentador, Luigi Baricelli abriu o coração sobre um período delicado em sua carreira e vida pessoal em entrevista ao ‘Melhor da Tarde’, na Band. Durante o bate-papo, o ator compartilhou que enfrentava crises de pânico e precisou lidar com esses episódios enquanto comandava sua atração na Globo, o 'Vídeo Show'.

Luigi, que já falou abertamente sobre sua luta contra a síndrome do pânico em outras ocasiões, contou que escondia os sintomas nos bastidores das gravações: "Eu fazia o Video Show com síndrome do pânico, ninguém sabia. E eu conseguia fazer ao vivo. Como a gente consegue entrar e falar?”, ele relembrou o período difícil em que apresentava o programa com Ana Furtado e André Marques.

Apesar dos momentos delicados, Luigi encontrava forças na paixão pela profissão: “Sabe o que eu sentia? Quando a gente entra no palco a mágica acontece. É como se fosse uma evocação. Eu ficava muito bem e quando terminava a bateria acabava. A gente acaba ficando em uma bolha e você sobrevive dela", contou.

Embora encontrasse satisfação no trabalho, o galã, que participou de grandes títulos da emissora, como as novelas ‘Laços de Família’ e ‘Alma Gêmea’, também teve sua saúde mental impactada pela profissão: “A TV é algo viciante, é gostoso aquela adrenalina. Tem um processo de criação bem interessante. É estressante, mas viciante”, ele alertou.

“Tem que tomar cuidado nesse processo, porque aí você fica só na dedicação e esquece o lado pessoal. Aquilo te suga”, disse o ator. Vale mencionar que apesar das dificuldades durante as gravações, Luigi também já revelou anteriormente que o 'Vídeo Show' desempenhou um papel fundamental em sua jornada de cura contra o transtorno.

Luigi Baricelli fala sobre episódio de síndrome do pânico.#MelhorDaTardepic.twitter.com/r4cOaGueTQ — Melhor Da Tarde (@melhortardeband) February 1, 2024

“Eu acordava por volta das cinco da manhã com o lençol molhado e a Andreia, que estava ao meu lado, também ficava tão molhada, que precisava tomar banho. Eu saía da cama para fazer o ‘Vídeo Show’, que hoje considero a minha cura”, ele detalhou sua rotina ao lado da esposa, Andreia Baricelli, em uma conversa com Sonia Abrão.

É importante destacar também que a terapeuta holística, Andreia, acompanhou o marido durante os momentos delicados em sua jornada pessoal e profissional. Juntos há mais de 30 anos, eles têm dois herdeiros e são pais de dois jovens, Vittorio e Vicenzo. O ex-galã ainda é pai de Rubia, fruto de um relacionamento anterior.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luigi Baricelli (@luigibaricelli)

Andreia e Luigi Baricelli celebram aniversário do filho:

Em outubro do ano passado, Andreia e Luigi Baricelli organizaram uma festa intimista para comemorar o aniversário do filho, Vicenzo Baricelli, que completou 22 anos de vida. No vídeo publicado no feed do Instagram, o rapaz aparece sorridente ao comemorar o novo ciclo ao lado dos pais e da namorada; confira os registros da família do ex-galã.