Cintia Abravanel revela que filhos a ajudam na arte plástica: 'Tenho orgulho'

Primogênita de Silvio Santos (93), a artista plástica Cintia Abravanel (61) assegura que os filhos são seus maiores apoiadores e suas principais inspirações na carreira. Ela, que recentemente homenageou Tiago Abravanel (36) em uma de suas exposições, diz que, além de dicas e conselhos, eles também têm uma troca especial com os herdeiros.

"Todos me apoiam e sempre quando possível, estão juntos em minhas aberturas de exposições", conta Cintia Abravanel , em entrevista à CARAS Brasil. Recentemente, ela expôs seu trabalho na feira FuturePrint e usou uma das instalações, nomeada Pride (orgulho, em inglês) para homenagear o filho —que costuma trazer uma visão artística para as produções da mãe.

"Quando vi eram quase todas da bandeira do Orgulho LGBTQIA+, veio o Tiago em minha cabeça, porque ele tem orgulho de quem é e eu tenho orgulho dele também por conta disso. Na verdade, tenho muito orgulho dos meus três filhos, todos dignos e comprometidos com suas vidas", acrescenta, citando Vivian Abravanel e Ligia Gomes Abravanel.

A artista conta que costuma homenagear os filhos e netos em suas obras, por mais que em alguns casos não coloque seus nomes nos trabalhos. Cintia diz que são os familiares suas inspirações para criar e quem a incentiva a continuar na carreira.

Foto: Arquivo pessoal

Ela decidiu se dedicar às artes plásticas após perceber que sempre foi apaixonada pelo meio, que fazia parte de sua vida desde os primeiros trabalhos, como no Centro Cultural Silvio Santos. Atualmente, a artista acumula um acervo de desenhos e diz ter o costume de estar sempre desenhando algo. "É uma forma de me manter conectada com o assunto ou pauta que está sendo discutida."

Abaixo, Cintia Abravanel comenta exposições recentes e revela novos projetos que desenvolverá neste ano, como a participação na exposição Cores da Amizade, as obras Poente e Raiar, e uma instalação inédita no SBT. Confira trechos editados da conversa.

Como foi expor sua arte na FuturePrint?

Já é o segundo ano que exponho na feira, no estande da Plastireal que é minha parceira já há algum tempo. Gosto sempre dessa interação do público fora das galerias de arte. Cada um traz uma visão diferente do que lhe é transmitido e isso é muito enriquecedor. Me lembro de um bate-papo, no ano passado, com uma visitante da feira, que foi muito motivador. Ela me contou que era professora de artes e ficamos quase uma hora falando não só sobre a minha obra que estava exposta, mas também sobre cores e formas geométricas.

Você teve uma atitude muito legal de expor obras nas estações da CPTM, em São Paulo. Qual a importância de democratizar a arte?

Foi um projeto bacana que a Breit Produções me trouxe e que eu quis muito realizar. Acho que democratizar o acesso à arte para o dia a dia das pessoas é fundamental. Poder compartilhar uma produção artística, no caso da CPTM, para aqueles que estão passando pelas estações é uma forma de levar cultura e conhecimento por meio das artes. A maioria das pessoas não têm essa vivência com as artes em seus cotidianos, então poder lhes oferecer um pouco desse universo, gratuitamente, é motivador.

Você também fez parte da Hello Kitty Parade. Como foi estar nesse projeto?

Voltei um pouco à infância, já que sempre fui fã da personagem. Aproveitei a minha inspiração de infância nos anos 60 e fiz a minha versão, batizada de 'Paz e Amor', resgatando a mensagem da época, que os jovens hippies transmitiam, de pacifismo, respeito e empatia, sentimentos que cultuo até hoje.

Você tem novos projetos que você possa contar?

Tenho vários projetos para o segundo semestre. Além das telas e das obras Poente e Raiar, irei expor uma instalação inédita no SBT. Essa mostra dedico a todos os colaboradores que fazem da emissora uma verdadeira família. Também está prevista minha participação na exposição coletiva 'Cores da Amizade', em comemoração aos 200 anos da Imigração Alemã no Brasil e de curadoria de Sandra Setti. A mostra será itinerante lá na Alemanha e a primeira exibição será no Simmern Hunsruck Museum, entre 27 de outubro e 11 de novembro, já a segunda será na Gallery Die Treidler, localizada no Castelo Rheinfels à Schlossberg, de 16 de novembro a 16 de dezembro. Estou muito animada com todos esses projetos.