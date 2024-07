Leitura labial revela reação de Kate Middleton ao ser aplaudida na final de Wimbledon

Kate Middleton reapareceu em um evento público neste domingo, 14, durante o seu tratamento contra o câncer e foi aplaudida de pé

Um especialista em leitura labial revelou a reação de Kate Middleton ao ser aplaudida de pé em sua chegada à final do Torneio de Tênis de Wimbledon. A esposa do príncipe William é a patrona da entidade responsável pela organização da competição, mas tem evitado aparições públicas durante seu tratamento contra um câncer e por isso até a data da final ainda não sabíamos se Kate apareceria ou não.

A duquesa surpreendeu o público ao marcar presença na final masculina de Wimbledon. Ela foi ao jogo acompanhada da filha, Charlotte, e sua irmã, Pippa Middleton. A ida das duas foi uma surpresa agradável ao público que as receberam com uma recepção calorosa, aplaudindo de pé a mãe dos netos do rei Charles III.

Os registros mostram Middleton sempre sorridente, guiando a filha aos seus lugares. Ao chegar nos assentos, ela sorri e agradece aos aplausos. Em entrevista ao jornal britânico The Sun, o especialista em leitura labial Jeremy Freeman revelou que Middleton foi surpreendida pelo carinho do público.

“Venha por aqui”, disse primeiro Middleton, para a filha, ao entrar na quadra. Depois ela acenou e disse “olá” várias vezes para os espectadores ao seu redor. Por fim, ela disse para uma senhora ao lado dela: “Tão adorável”, em referência ao carinho do público.

A ida de Middleton à final de Wimbledon foi sua primeira aparição pública em quase um mês. A ultima aparição da duquesa aconteceu dia 15 de junho, ela participou do tradicional desfile militar anual Trooping the Colour.

Kate Middleton usa laço com significado especial em rara aparição; saiba o motivo

Kate Middleton chamou atenção ao usar um laço com um significado curioso em uma rara aparição pública. Enquanto enfrenta um tratamento contra o câncer, a Princesa de Cambridge retornou aos compromissos reais e seguiu uma importante tradição ao usar o acessório para prestigiar o torneio de Wimbledon, no Reino Unido.

Apesar de laços frequentemente fazerem parte de campanhas de prevenção e informação sobre o câncer, o acessório utilizado pela princesa não está relacionado ao seu tratamento. Na verdade, Kate sempre aposta neste mesmo item ao marcar presença no torneio de tênis, e ao contrário do esperado, não se trata de uma superstição da realeza.