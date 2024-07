Kate Middleton usa laço com significado especial em rara aparição; saiba o motivo

Superstição ou tradição? Entenda o significado do laço que Kate Middleton usou em rara aparição em meio a tratamento contra câncer

Neste domingo, 14, Kate Middleton chamou atenção ao usar um laço com um significado curioso em uma rara aparição pública. Enquanto enfrenta um tratamento contra o câncer, a Princesa de Cambridge retornou aos compromissos reais e seguiu uma importante tradição ao usar o acessório para prestigiar o torneio de Wimbledon, no Reino Unido.

Apesar de laços frequentemente fazerem parte de campanhas de prevenção e informação sobre o câncer, o acessório utilizado pela princesa não está relacionado ao seu tratamento. Na verdade, Kate sempre aposta neste mesmo item ao marcar presença no torneio de tênis, e ao contrário do esperado, não se trata de uma superstição da realeza.

Isso porque o laço, nas cores roxo e verde, é um símbolo de prestígio e exclusividade. Ele é feito exclusivamente para membros do All England Lawn Tennis and Croquet Club, um clube de tênis de elite do qual a realeza é patrona. Além de ser um acessório de luxo, ele funciona como um ‘passaporte’ dentro do torneio e garante uma série de vantagens.

Por conta do laço, Kate ganha um assento fixo na quadra central, além de ingressos, uso das quadras e contato com os tenistas famosos. Aliás, Middleton não é a única a usar o acessório de luxo durante o torneio; outros membros da realeza e da alta sociedade também aparecem com o item verde e roxo em suas roupas enquanto prestigiam as competições.

Vale lembrar que Kate esteve afastada dos eventos oficiais enquanto se recuperava da quimioterapia. No mês passado, ela fez a sua primeira aparição em público desde o diagnóstico ao participar do evento Trooping the Colour. Agora, a esposa do príncipe William prestigiou o torneio de tênis e mostrou que está bem durante sua participação.

