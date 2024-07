Kate Middleton e Príncipe William mostram momento íntimo dos filhos

Príncipe William e Kate Middleton mostraram nas redes sociais um momento íntimo e privado dos filhos mais novos Charlotte e Louis

Nesta segunda-feira, 15, Príncipe William e Kate Middleton mostraram nas redes sociais um momento íntimo e privado dos filhos mais novos Charlotte, de nove anos, e Louis, de seis.

Na foto, compartilhada no Instagram, os pequenos apareceram sentados em uma sala na frente da TV, enquanto assistiam à final do Campeonato Europeu, entre Inglaterra e Espanha. Charlotte e Louis surgiram com camisetas personalizadas com seus nomes e idades.

"Inglaterra, o trabalho em equipe, a garra e a determinação foram uma inspiração para todos nós, jovens e idosos. Parabéns à Espanha. W & C”, estava escrito na legenda da publicação. A seleção espanhola venceu o jogo por 2 a 1.

Nos comentários, muitas pessoas gostaram de ver um momento mais íntimo das crianças, mas sentiram falta do filho mais velho do casal, George, de dez anos. O pequeno não apareceu na foto porque estava ao lado do pai Príncipe William no estádio.

"Adoro como isso é um momento privado em casa! Isso é tão identificável. Obrigado, Princesa, por compartilhar conosco", escreveu um seguidor nos comentários da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Aparição pública

A princesa de Gales Kate Middleton está de volta aos seus compromissos da realeza britânica. Ela luta contra o câncer e estava afastada dos eventos oficiais enquanto se recuperava. No mês passado, ela fez a sua primeira aparição em público desde o diagnóstico ao participar do Trooping the Colour. Agora, a esposa do príncipe William prestigiou o torneio de Wimbledon.

Na manhã de domingo, 14, Kate apareceu sorridente e ao lado da filha, a princesa Charlotte, e da irmã, Pippa Middleton, para assistir uma partida de tênis no torneio. A estrela usou um vestido roxo justo e mostrou que está bem, em meio ao tratamento da doença.