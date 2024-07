Kate Middleton reaparece em público durante a luta contra o câncer

A princesa de Gales Kate Middleton reapareceu em um evento público neste domingo, 14, durante o seu tratamento contra o câncer

A princesa de Gales Kate Middleton está de volta aos seus compromissos da realeza britânica. Ela luta contra o câncer e estava afastada dos eventos oficiais enquanto se recuperava. No mês passado, ela fez a sua primeira aparição em público desde o diagnóstico ao participar do Trooping the Colour. Agora, a esposa do príncipe William prestigiou o torneio de Wimbledon.

Na manhã deste domingo, 14, Kate apareceu sorridente e ao lado da filha, a princesa Charlotte, e da irmã, Pippa Middleton, para assistir uma partida de tênis no torneio. A estrela usou um vestido roxo justo e mostrou que está bem.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledonpic.twitter.com/HGcphka27P — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

O que Kate Middleton falou de sua saúde?

Em sua carta nas redes sociais, Kate Middleton confirmou sua ida ao evento do Rei Charles III neste final de semana e forneceu atualizações sobre seu quadro de saúde. Ela declarou que está bem, mas o tratamento conta com alto e baixos. Ela ainda terá tratamento com quimioterapia por mais alguns meses, mas está esperançosa.

"Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Naqueles dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo se sentir bem. Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar o tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa", disse ela.

E completou: "Estou aprendendo a ser paciente, principalmente com a incerteza. Aceitando cada dia como ele vem, ouvindo meu corpo e me permitindo aproveitar esse tempo tão necessário para curar. Muito obrigado por sua compreensão contínua e a todos vocês que corajosamente compartilharam suas histórias comigo".