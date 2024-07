Kate Middleton toma atitude inédita para proteger os filhos de exposição

A duquesa assumiu responsabilidade com a meta de proteger os três filhos; Kate Middleton quer evitar que os filhos sofram com a exposição

Kate Middleton está determinada a proteger seus filhos do assédio da imprensa. Para isso, inspirada pela trajetória do príncipe William e por sua paixão por fotografia, ela decidiu assumir o controle completo da imagem dos jovens.

Mãe do trio: George, de 10 de anos, Charlotte, nove anos e Louis, de seis, Kate não quer que os filhos sofram da mesma forma que William com a intensa curiosidade da mídia e paparazzis. Em uma atitude sem precedentes na monarquia britânica, a princesa se transformou na principal fotógrafa de seu núcleo familiar.

A informação foi revelada no documentário 'Kate: A Queen for the Future', da emissora britânica Channel Five. "A Princesa de Gales entende quem ela é e qual é sua posição", a jornalista Afua Hagan declarou em entrevista exibida na produção. "Ela também entende o interesse na família dela, especialmente em seus filhos. As pessoas querem vê-los crescendo. Então ela sabe que a imprensa precisa dessas fotos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

"A Princesa de Gales viu o dano que a imprensa causou a vida de seu marido, o Príncipe William, e percebeu que a única coisa que ela pode fazer para evitar isso é assumindo o controle", Hagan continuou.

"Kate fez algo sem precedentes. Ela decidiu que seria a responsável por fotografar as próprias crianças — um movimento brilhante. É ela quem vai entregar as fotos para as agências de notícias e publicar nas redes sociais", completou a jornalista. A medida, segundo Ingrid Seward, ajuda George, Charlotte e Louis a não passarem pelo estresse de posar para um fotógrafo desconhecido.

Kate Middleton prefere que filhos mais novos não sejam membros efetivos da realeza

Ainda pensando no bem estar dos filhos, Kate Middleton arquitetou um plano futuro para os dois filhos mais novos, Charlotte e Louis. O primogênito dela, George, nasceu com a missão de um dia se tornar rei do Reino Unido. Ele sucederá o pai, o príncipe William, no comando do trono.

Como manda a tradição, o primogênito é quem deve ser preparado para assumir o trono. Um amigo dos príncipes de Gales revelou ao portal britânico Daily Beast que a duquesa deseja que os filhos mais novos não se envolvam em assuntos da realeza quando crescerem.