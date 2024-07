Saiba quanto custou o casamento do indiano Anant Ambani

Afinal, qual foi o valor dos três dias de festas e o pré-casamento do indiano Anant Ambani, filho de um dos homens mais ricos da Índia?

O casamento dos indianosAnant Ambani e Rhadika Merchant agitou a internet com uma festa que durou três dias na Índia no último final de semana. A celebração começou na sexta-feira, 12, e só terminou na noite de domingo, 14. Com isso, a família do noivo desembolsou uma verdadeira fortuna!

Segundo o site The Guardian, os três dias de festas e as celebrações de pré-casamento há alguns meses custaram US$ 600 milhões - cerca de R$ 3.2 bilhões. Além disso, de acordo com o site Harper Bazaar, a grande celebração de casamento custou uma fortuna entre 101 milhões de libras e 120 milhões de libras - um valor entre R$ 710 milhões e R$ 847 milhões. Enquanto isso, o site Daily Mail revelou que o casamento pode ter custado cerca de 246 milhões de libras - cerca de R$ 1.7 bilhão -, já que deve ser levado em conta os valores de segurança e transporte dos convidados e da família.

Além disso, é válido destacar que o pai de Anant, Mukesh Ambani, possui uma fortuna estimada em US$ 123 bilhões - cerca de R$ - o que o torna o 11º homem mais rico do mundo.

Mais valores sobre o casamento de Anant Ambani

O casamento de Anant Ambani e Radhika teve várias celebridades nas festas de pré-casamento e também nas festas oficiais. Estima-se que a cantora Rihanna recebeu US$ 6 milhões para cantar em uma festa e o cantor Justin Bieber teve um cachê de US$ 10 milhões. Em Cannes, na França, o casal contou com shows de Andrea Bocelli, Backstreet Boys e Pitbull, e também uma viagem de navio e festas para os convidados, o que teria custado cerca de US$ 150 milhões. Por sua vez, a cantora Beyoncé teria embolsado US$ 6 milhões para cantar em uma das festas.

O casamento de Anant Ambani

Anant Ambani tem 29 anos e é o filho caçula do homem mais rido da Ásia, Mukesh Ambani, com Nita Ambani. O pai dele fez fortuna na empresa fundada pelo avô no ramo do petróleo e gás. O herdeiro é formato pela Universidade Brown, nos Estados Unidos, e trabalha no setor de energia.

Enquanto isso, a noiva, Radhika, é filha do magnata Vire Merchant, que é dono de uma gigante farmacêutica, e tem 29 anos de idade. Ela estudou na Universidade de Nova York e trabalha na empresa da família.

O noivado aconteceu em dezembro de 2022 em um templo. “Anant e Radhika se conhecem há alguns anos e a cerimônia de hoje inicia a jornada forma para o casamento nos próximos meses. Ambas as famílias buscam a benção e os bons votos de todos os filhos enquanto eles iniciam a jornada de união”, informaram na época.

Os noivos comemoraram o pré-casamento há alguns meses com dois eventos luxuosos. Eles fizeram uma festa de três dias com a presença de personalidades, como Mark Zuckerberg, Bill Gates e Rihanna. Logo depois, os convidados fizeram um cruzeiro pelo Mediterrâneo com shows de Katy Perry, Backstreet Boys e Andrea Bocelli.

O casamento em julho acontecerá em dois locais: a mansão de 27 anos dos pais do noivo e em um centro de convenções com capacidade para 16 mil pessoas. Cada dia terá um tema diferente, como casamento auspicioso, benção divina e recepção.