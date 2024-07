Rafaella Justus comemora o aniversário da irmã caçula, Manuella: "Te amo"

Nas redes sociais, Rafaella Justus comemorou o aniversário da irmã, Manuella. A filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli completou 5 anos

Rafaella Justus usou as redes sociais para comemorar o aniversário da irmã caçula, Manuella. A filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do jornalista Cesar Tralli completou cinco anos de vida nesta sexta-feira, 12.

Nos Stories do Instagram, Rafaella recordou uma foto da festa de aniversário antecipado da irmãzinha e escreveu uma linda declaração para ela. "5 anos de muito amor! Eu amo tanto essa menininha. Nunca deixe de ser essa menina tão iluminada e feliz. Te amo, amorzinho! Pode contar com a irmã mais velha sempre", disse a jovem, que em breve fará 15 anos.

Mais cedo, Ticiane e Tralli comemoram o aniversário da filha com um café da mamãe especial. Nos registros publicados pela mamãe, a menina apareceu comemorando seu novo ciclo ainda de pijama. Na mesa, eles colocaram um bolo de chocolate com confeitos coloridos e uma velinha. "Viva Manu. Café da manhã com bolo", disse a apresentadora ao exibir o momento feliz em família.

O papai também parabenizou a herdeira. "Sexta Feira Cheia de Doçura… Meu dia começou assim. Muito Especial. Minha princesinha Manuella faz 5 anos hoje. Este amor de pai me preenche de alegria", escreveu o jornalista.

Confira:

Rafaella comemora aniversário da irmã, Manuella - Reprodução/Instagram

Ticiane Pinheiro revela novos detalhes da festa de 15 anos de Rafaella

Ticiane Pinheiro não esconde o quanto está ansiosa para a grande festa de 15 anos da filha, Rafaella Justus! A apresentadora do programa 'Hoje em Dia', da Record TV, revelou que o evento, programado para o dia 21 de julho em São Paulo, está do jeitinho que a primogênita sempre sonhou.

Em entrevista à revista Quem, Ticiane contou novos detalhes da festa tão esperada. "A festa da Rafa vai ser uma festa de princesa, uma festa de 15 anos como ela quer, no mundo rosa. Ela vai ter três vestidos, o da entrada, o da valsa e o da balada. Vai ter um show especial surpresa, que estou dando", declarou a comunicadora. Saiba mais!