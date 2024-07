Márcia Fernandes previu sucesso internacional de Pabllo Vittar em 2024: 'Vai explodir'

Previsão feita por Márcia Fernandes sobre Pabllo Vittar tem viralizado após a drag queen conquistar espaço em ranking internacional

A sensitiva Márcia Fernandes previu que Pabllo Vittar seria um grande sucesso internacional em 2024, assim como a drag queen tem caminhado para se tornar. A previsão aconteceu no final do ano passado através de uma participação de uma gravação do canal Diva Depressão, no Youtube.

Na ocasião, a astróloga conversava com os influenciadores Edu e Fih sobre o futuro de algumas celebridades, quando comentou sobre a possibilidade de Pabllo se tornar um grande nome brasileiro no mundo. Segundo a sensitiva, tudo iria se iniciar depois de um lançamento de um álbum muito aclamado.

"Ela estourou e teve uma parada. Eu como fã [percebi] que ela teve um momento de auge e vai estourar de novo. Vai ter um álbum que vai explodir, da gente ficar de quatro por causa dela de novo. Portanto, ela tá no ano dois. É o ano dois, vai ter estoura. Sabe o que é estoura? Tem uma coisa que é normal e tem uma coisa que é estoura", disse.

Na época, Pabllo ainda estava trabalhando no lançamento do álbum Batidão Tropical vol. 2, onde a artista traz releitura de clássicos do forró e tecnobrega, o que tem lhe rendido muitos elogios dos fãs e críticas. A música São Amores, por exemplo, tem se tornado um hit entre os países latino-americanos.

"O sucesso que ela quer vem agora, nesse álbum estouro da boiada. Muito trabalho fora do Brasil", disse Márcia, que completa dando dicas para a cantora: "Ela deveria fazer a carreira dela lá fora, ela está no ano dois. Ela sofreu muito com gente falsa, duvido que ela não faça terapia por causa disso. Mas ela conseguiu se livrar".

Vale destacar que nesta segunda-feira, 15, Pabllo amanheceu no top 16 das músicas mais ouvidas de todo o mundo com Alibi, parceria musical com as cantoras Sevdaliza e Yseult. A faixa foi lançada há pouco mais de duas semanas e já tem viralizado no Tiktok internacional, rendendo diversas dancinhas e novos fãs.