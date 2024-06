Polidoro Jr rebate críticas após assumir affair com Pabllo Vittar: 'Tem que respeitar'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-jogador de futebol Polidoro Jr comentou repercussão de affair com Pabllo Vittar, o qual fez muitos elogios ousados

Polidoro Jr garante que não tem se importado com os comentários preconceituosos a respeito do affair que viveu com Pabllo Vittar. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-jogador de futebol afirmou que enxerga como atraso as críticas e que as pessoas precisam se atualizar.

"Eu acho que é uma vibe tão 1900 e bolinha, sabe? Não tem nem o que falar, é uma gente atrasada. Tem que respeitar, independente de qualquer coisa que a outra pessoa quiser, desde que não esteja agredindo a integridade do próximo. Então, acho que é só uma vibe muito antiga, o pessoal precisa se atualizar. A palavra é aprender a ter respeito", dispara.

No mês passado, Polidoro ganhou destaque após confirmar que já havia trocado alguns beijos com Pabllo Vittar. As especulações se iniciaram após a drag queen participar do Programa da Virgínia, no SBT, e afirmar que se relacionou com um jogador de futebol.

Leia também: Jogador que viveu affair com Pabllo Vittar provocou mudança em Karol Conká; relembre

Quanto à repercussão de seu posicionamento, ele se mostrou bastante tranquilo. "Eu não liguei, eu tiro de letra, eu sou seguro de mim, sei quem eu sou, sei o que eu faço, o que eu devo fazer e o que eu não devo", declara Polidoro, que confessa que ele e Pabllo deram muitas risadas com o burburinho.

Solteiro e vivendo uma eterna curtição, Polidoro garante que não deve passar o Dia dos Namorados sozinho, apesar de não assumir nenhum compromisso. "A gente está sempre conhecendo alguém, né? Mas não sei. No momento eu não sei como eu vou passar. Devo curtir uma noite por aí. Eu sei que eu estou solto e conhecendo várias pessoas legais também", finaliza.