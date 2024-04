Jogador que viveu affair com Pabllo Vittar provocou mudança em Karol Conká; relembre

Karol Conká fez desabafo profundo sobre vida amorosa após término com Polidoro Jr em 2022

O jogador de futebol Polidoro Jr ganhou destaque nas redes sociais após assumir o affair com Pabllo Vittar. No entanto, ele também é conhecido por já ter namorado Karol Conká (38), com quem ficou junto por um ano e acabou provocando mudanças sérias na vida afetiva da cantora.

Em entrevista ao ator Theodoro Cochrane (45), a artista confessou que não está mais interessada em viver um relacionamento sério com ninguém. Disposta a continuar solteira por mais alguns anos, Karol destacou que está aprendendo a gostar da própria companhia.

"Não estou namorando nem quero mais, acredita? Me basto, não estou com paciência [para namorar]. Já me conheço, já sei, eu cheguei a um ponto que, assim, não preciso de um namorado. Eu pego de vez em quando alguém, mas me dá um preguiça também, falo: 'ai, que chatice'. Quando começo uma relação, eu sinto saudades de mim, aí entendi isso: 'poxa, eu sinto saudades de mim, sinal de que a relação não me completa'", disse.

"Eu não consigo me sentir feliz quando namoro. Ai, que triste. Eu namorei poucas vezes e por um longo período, mas não me sinto muito completa quando eu namoro. Às vezes, a cabeça da pessoa não encaixa, às vezes eu sinto que me encaixo na vida dos meus parceiros e eles não conseguem encaixar na minha. Tem que ensinar algumas coisas, acho meio chato. Também não me relaciono com ninguém do meio artístico, tenho preguiça", completou.

Pouco depois do término com Polidoro, a voz do hit Tombei passou por uma viagem cheia de experiências ousadas. Na época, Karol foi para a França curtir a recém solteirice e chegou a viver um menage à tois. "Estávamos eu e uma amiga tomando um vinho. Aí estava lá aquele boy, falei 'uau'. Tomei mais uma taça, 'uau'. Mais uma taça, cheguei nele e falei 'je suis mamacita' (eu sou mamacita). Ele ficou me olhando sem entender muita coisa, depois passou por mim e falou: 'mamacita'”, brincou

“Foi ótimo, eu e uma amiga que estava havia um tempo sem pegar ninguém. Falei: 'ai, menina, eu tô aqui. Vamos dar um beijinho nesse boy'. Dei um beijinho nele, ela deu um beijinho nele, e ele falava 'oh uau'”, relembrou.