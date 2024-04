Antes de affair com Pabllo Vittar, Polidoro Jr acumulou romances com cantoras

Após Pabllo Vittar revelar envolvimento com Polidoro Júnior, web resgata romances do jogador de futebol com cantoras famosas

No último final de semana, Pabllo Vittar deu o que falar ao revelar que já viveu um affair com um jogador de futebol durante sua participação no programa de Virginia Fonseca no SBT. Em pouco tempo, a identidade do rapaz foi revelada: Polidoro Júnior. No entanto, internautas relembraram que ele acumula outros envolvimentos com famosas.

Antes de se envolver com Pabllo, Polidoro teve um romance relâmpago com outra cantora, Jojo Todynho. No começo de 2021, a dona do hit ‘Que tiro foi esse?’ assumiu o namoro com o jogador de futebol, mas surpreendeu ao terminar o relacionamento em apenas dois dias. O motivo? A famosa descobriu que o atleta estava envolvido com outra mulher.

“Já fui na casa dele duas vezes, tenho contato com a família, com a mãe, a irmã dele, com todos. Estou desacreditada. Acho que por isso cada vez mais prefiro ficar sozinha, trabalhar, me dedicar para um futuro promissor. Cada vez a gente tem mais certeza que não pode se entregar e nem confiar em ninguém", Jojo declarou ao anunciar o término do relacionamento.

Na época, Polidoro negou os rumores e chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a suposta amante. Apesar disso, o atleta não reatou o namoro com Jojo. Poucos meses depois, o jogador de futebol encontrou um novo amor na também artista Karol Conká. Ela contou que eles se conheceram em um show e não se desgrudaram mais.

“No outro dia a gente saiu, ele falou que estava solteiro, eu também solteira. Ele tinha marcado rolê com outras minas, eu com outros caras, só que o negócio foi ficando intenso. Quando foi ver, o povo já tava sabendo, e a gente querendo fazer escondido”, Karol assumiu o namoro pouco tempo após deixar o confinamento do Big Brother Brasil.

Desta vez, Polidoro e Karol Conká mantiveram o relacionamento sem polêmicas e longe dos holofotes. Juntos, eles costumavam trocar declarações apaixonadas, mas discretas nas redes sociais. No entanto, anunciaram o fim do namoro quase um ano depois e deixaram de se seguir nas redes sociais rapidamente.

Pabllo Vittar detalhou affair com Polidoro Júnior:

Pabllo Vittar participou do programa Sabadou com Virginia, do SBT, e foi questionada qual foi o homem mais famoso com quem já ficou. Então, ela disse que já viveu um affair com um jogador de futebol. “Ai, gente, eu não posso falar. Ele é um jogador de futebol. Eu não posso dizer. Se não fica muito fácil, mas ele é mais alto que eu”, afirmou.

Horas depois, o colunista Leo Dias revelou a identidade do rapaz. Ele contou que o affair de Pabllo Vittar é o zagueiro Polidoro Júnior, de 27 anos. Ele já jogou em times no Brasil e na Europa. Hoje em dia, ele é atleta do time US Ivry, na França. Em resposta aos rumores, o jogador de futebol confirmou o romance e ainda elogiou Pabllo.