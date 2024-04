Pabllo Vittar já viveu affair com jogador de futebol. Saiba quem é!

A cantora Pabllo Vittar entrega affair com jogador de futebol e o atleta se pronuncia sobre o romance do passado

A cantora Pabllo Vittar deu o que falar ao contar que já viveu um affair com um jogador de futebol. Agora, a identidade do rapaz foi revelada e ele contou como foi o romance deles.

Tudo começou quando Pabllo participou do programa Sabadou com Virginia, do SBT, e foi questionada foi qual foi o homem mais famoso com quem já ficou. Então, ela disse que já viveu um affair com um jogador de futebol. “Ai, gente, eu não posso falar. Ele é um jogador de futebol. Eu não posso dizer. Se não fica muito fácil, mas ele é mais alto que eu”, afirmou.

Horas depois, o colunista Leo Dias revelou a identidade do rapaz. Ele contou que o affair de Pabllo Vittar é o zagueiro Polidoro Júnior, de 27 anos. Ele já jogou em times no Brasil e na Europa. Hoje em dia, ele é atleta do time US Ivry, na França.

Inclusive, Polidoro Júnior confirmou o affair com Pabllo. “Não tem muito o que falar, a Pabllo eu adoro ela, é muito minha amiga e é muito gostosa para deixar passar”, afirmou.

Habilidade!

Há pouco tempo, Pabllo Vittar ainda chocou seus seguidores ao mostrar muita habilidade e equilíbrio na praia. A dona do álbum “Noitada” surgiu com fio-dental e salto alto jogando futebol na praia.

A musa cobriu a parte de cima com uma blusa de manga longa e deixou tudo à mostra com a calcinha fininha, desde as pernas torneadas, até o bumbum. Sem maquiagem, Pabllo ainda incluiu uma selfie ao natural e apareceu desfilando em saltos altos.