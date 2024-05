Virginia é criticada ao mostrar nova música de Zé Felipe: 'Desrespeito'

Ao divulgar nova música de Zé Felipe, 'Minha Ex', Virginia é criticada ao lado dele; internautas não aprovaram palavra usada para mulher

A influenciadora digital Virginia Fonseca divulgou a nova música do marido, o cantor Zé Felipe, nesta quinta-feira, 02, em sua rede social. Aproveitando a gravação de seu programa no SBT, ela gravou com o amado e a plateia cantando a letra, contudo, os internautas não aprovaram muito a novidade.

Isso porque a canção Minha Ex tem uma parte que diz que a ex teria virado "pu**". O uso do palavrão pra uma mulher não foi bem visto pelo público e até alguns fãs lamentaram o termo utilizado para se referir a uma moça.

"Deus é mais! Só eu achei essa música uma porcaria e um desrespeito com as mulheres?", questionaram. "Gosto do Zé, mas essa letra não ficou legal não", opinaram. "Adoro vocês mas dessa vez não da pra defender, a música é horrível", disseram outros.

Grávida de seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca ficou chocada ao perceber o tamanho que sua barriga já está. Mãe de duas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, a famosa está esperando seu primeiro menino, que se chamará José Leonardo, em homenagem ao avô, o cantor Leonardo.

Virginia Fonseca nota mudança em terceira gravidez

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou com os internautas uma sensação diferente que está sentindo na terceira gestação. Grávida de um menino, que se chamará, José Leonardo, a famosa contou que ele tem sido diferente das meninas em sua barriga.

Isso porque, segundo a esposa do cantor Zé Felipe, o menino parece se mexer muito mais enquanto Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um ano, eram mais tranquilas e não chutavam tanto a mamãe a ponto até de doer.

"Sinto que ele mexe mais que as Marias... chega a doer algumas vezes", riu sobre até incomodar de tanto que o pequeno não fica quieto dentro da barriga.