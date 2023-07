Pabllo Vittar choca ao jogar futebol com fio-dental e salto alto na praia: “Como?”

Gente? Cantora Pabllo Vittar escandaliza na web ao bater bolão com calcinha micro e salto agulha na praia

A cantora Pabllo Vittar fez uma publicação pra lá de inusitada em suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 06! É que a drag queen abriu um álbum em que aparece exibindo o corpão com uma calcinha fio-dental. Mas um dos registros chamou a atenção, já que ela joga futebol na praia com a lingerie micro e um salto agulha.

Nos cliques, a cantora cobre a parte de cima com uma blusa de manga longa e deixa tudo à mostra com a calcinha fininha, desde as pernas torneadas, até o bumbum. Sem maquiagem, Pabllo ainda incluiu uma selfie ao natural e apareceu desfilando em alguns vídeos, inclusive, no registro em que joga futebol na praia.

E se engana quem pensa que Pabllo falhou no desafio! A musa arrasou na jogada e mostrou que sabe dominar a bola sem sair do salto. Os fãs ficaram impressionados com o registro e demonstraram surpresa nos comentários: “A corridinha de salto”, escreveu um e a cantora respondeu: “Jogadora”. “Como você conseguiu? Disserte”, perguntou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar)

Alguns seguidores também elogiaram a beleza da dona dos hits “Disk me” e “Corpo sensual”: “Você é babado!”, disparou outra seguidora. “A sereia criou pernas”, elogiou mais uma. “Sou apaixonada demais por você”, disse um terceiro. “A meta de vida que eu quero é essa, pisar na areia de salto e não afundar, tu fecha menina!”, exaltou outra fã.

Pabllo Vittar impressiona fãs ao posar com bumbum à mostra:

Essa não foi a primeira vez que Pabllo Vittar causou no Instagram! Recentemente, a cantora deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos mostrando a vista de um hotel durante viagem aos Estados Unidos. A drag queen ainda surpreendeu ao posar de uma forma ousada para uma das fotos.