Pabllo Vittar choca fãs ao posar com bumbum à mostra: “Ficam loucos”

A drag queen e cantora Pabllo Vittar levou os fãs à loucura ao mostrar vista de hotel e ficar com o bumbum à mostra

Nesta sexta-feira, 23, Pabllo Vitttar deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Intagram uma série de fotos mostrando a vista de um hotel durante viagem aos Estados Unidos. A drag queen ainda surpreendeu ao posar de uma forma ousada para uma das fotos.

Pabllo está na cidade de Seattle, Estados Unidos, para dar início a sua turnê americana do seu álbum “Noitada”. O primeiro show acontece nesta sexta-feira e a cantora aproveitou para posar em seu hotel.

Na luxuosa hospedagem, Pabllo mostrou a vista e surgiu com um moletom de grife. Ainda na série de três fotos, a dona do hit “Amor de Que” ainda deixou todo seu bumbum à mostra ao posar de costas apenas com uma calcinha.

“Que vista”, escreveu em inglês a artista que passará por mais doze cidades e fará performances das músicas de “Noitada” até outubro deste ano. Pabllo ainda fará show na Europa para divulgar seu álbum.

Os seguidores de Pabllo adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Chique mamãe”, comentou um fã. E outro seguidor ainda escreveu: “A mais gostosa”. Um admirador ainda elogiou: “Tão fofa e tão gostosa ao mesmo tempo”.

“O popozão dela”, escreveu um fã nos comentários. E outra seguidora ainda elogiou: “Os homens ficam loucos”. E outra admiradora ainda comentou: “Sou apaixonada”.

Recentemente, Pabllo causou comoção nas redes sociais ao surgir cobrindo apenas o necessário. A musa surgiu sem roupas apenas cobrindo as partes íntimas com uma toalha, e levou os fãs à loucura.

Beijo!

Ainda neste mês, Pabllo participou do programa “Que História É Essa, Porchat?”, apresentado pelo comediante Fábio Porchat. Além de contar histórias divertidas e protagonizar momentos marcantes, Pabllo e Fábio deram um selinho durante a gravação.

Além de dar um beijo no apresentador, Pabllo deu selinhos em Gabriela Loran e Silvero Pereira, que também participavam do programa.